¿Qué hay de nuevo, viejo?

Primera jornada de Liga, Mestalla, Valencia 1 - Las Palmas 0, gol de Zaza. Partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, Estadio de Gran Canaria, Las Palmas 1 - Valencia 1, goles de Calleri y Rodrigo. Partido de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey, Valencia 4 - Las Palmas 0, hat trick de Vietto y Maksimovic. Claro está que ambos equipos se conocen perfectamente. Además, los dos últimos partidos son muy recientes ya que se disputaron en este mes de enero, siendo ya Paco Jémez entrenador del equipo canario.

Tras una primera vuelta fantástica, concretamente la segunda mejor de toda su historia con 40 puntos conseguidos (la mejor fue en la temporada 2003-04 con 43), el Valencia inicia este sábado en Las Palmas la segunda mitad de la Liga con el objetivo de mantener ese gran rendimiento.

De todas formas, para lograrlo deberá evitar los registros que obtuvo su entrenador, Marcelino García Toral, en sus últimas temporadas en Primera, cuando dirigió al Villarreal. Durante las tres campañas completas en las que estuvo en el banquillo amarillo (de la 13-14 a la 15-16), su equipo ofreció siempre un rendimiento superior en la primera mitad de la temporada que en la segunda, con una acusada diferencia entre los puntos alcanzados en una fase y otra.

Curiosamente, en los tres ejercicios, el Villarreal de Marcelino calcó el rendimiento obtenido en la segunda parte del campeonato liguero, ya que en las tres ocasiones sumó 25 puntos; una cantidad sensiblemente inferior a la conseguida en las primeras vueltas, ya que en la primera temporada sumó 34 puntos en las primeras 19 jornadas, en la segunda 35 y en la tercera 39.

El Valencia ha perdido en Las Palmas sus dos últimos desplazamientos ligueros, aunque empató a un gol hace dos semanas en Copa del Rey. Ambos equipos se han medido en las dos últimas campañas tras llevar sin hacerlo desde la temporada 2001-2002, al haber militado todo ese tiempo el conjunto canario en Segunda División.

En la temporada 2015-2016, el Valencia cayó por 2-1 en un partido en el que debutó Pako Ayestarán como entrenador valencianista, mientras que en el pasado campeonato el conjunto gran canario se impuso por 3-1, en uno de los primeros partidos de Voro en el banquillo; de hecho fue, al igual que en esta ocasión, el primer partido de la segunda vuelta.

No es campo propicio históricamente. El Valencia ha jugado ante Las Palmas en la isla en 32 ocasiones, de las que 19 se saldaron con victoria del conjunto local. A esos partidos se suman seis empates y siete triunfos valencianistas, con un balance global de 50 goles locales y 37 visitantes.

Pese a toda esta estadística adversa, la realidad es que la tendencia con la que llegan al choque es claramente favorable al Valencia. Temporada de momento casi perfecta de los de Marcelino, frente a una situación crítica de Las Palmas, que es colista y viene de recibir una escandalosa goleada la pasada jornada en Montilivi. El Valencia viene de ganar en Riazor por 1-2.

Marcelino sigue teniendo las bajas de Carlos Soler y de Murillo por lesión, aunque ambos completan ya las sesiones de entrenamiento con el resto del grupo, es decir, que están en el tramo final de sus respectivas recuperaciones. Además, no han viajado a la isla, al tener que cumplir un partido de sanción, ni Parejo ni Gayà. El único descarte por decisión técnica fue el del canterano, precisamente renovado en el día de ayer, Ferran Torres.

En Las Palmas, no se recuperó a tiempo para entrar en la convocatoria Michel Macedo, que sigue por tanto siendo baja por lesión, como también lo son Bigas y Samper. También se quedó fuera por unas molestias de última hora Momo. Además, Paco Jémez se dejó fuera por descarte a Aquilani, Borja Herrera y Hernán Santana, junto a los jugadores con los que no cuenta pero que todavía no han salido: Loïc Remy y Oussama Tannane.