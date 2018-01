Puig: “Hay un PP, es responsable y tiene que asumir responsabilidades en Gürtel”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, asegura que no hay un nuevo y un viejo Partido Popular sino que "hay un PP", que es "responsable" y que tiene que asumir su responsabilidad en el caso Gürtel. Puig se ha pronunciado así preguntado sobre las últimas revelaciones en el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano de los responsables de Gürtel, tras reunirse con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para tratar de financiación autonómica. El president ha destacado que algunos de los que participaron en esa financiación, en referencia al responsable de Gürtel en la Comunitat Valenciana, Álvaro Pérez 'El Bigotes', y los cabecillas de la trama, Pablo Crespo y Francisco Correa, ahora "constatan" una realidad en la que se interpretó "inadecuadamente" la relación entre la institución y el partido.

Esa "falta de ética", ha añadido, ha tenido consecuencias en cuanto al "dopaje electoral" y a la "malversación de fondos públicos", y por eso ha exigido que el dinero sustraído sea devuelto a los ciudadanos. Puig ha señalado que ningún valenciano "debe extrañarse demasiado" de las confesiones de los últimos días en la Audiencia Nacional, porque nadie "tiene duda" de que la responsabilidad política era de "quien tenía el poder político".

Las consecuencias judiciales de esas actuaciones las tendrán que determinar los tribunales, ha opinado Puig, pero las responsabilidades políticas las debe asumir el PPCV "de una vez por todas". Preguntado sobre si deben dimitir el expresident de la Generalitat Francisco Camps como miembro del Consell Jurídic Consultiu y el también expresident Alberto Fabra como senador, Puig ha afirmado que deja en sus manos cómo asumir su responsabilidad política, pero ha reiterado que no se puede permitir que no asuman ninguna. Más allá de las responsabilidades correspondientes, algunos responsables deberían actuar "en términos éticos", ha manifestado el president.

Compromís quiere que Les Corts pidan la dimisión de Camps del CJC

Por su parte, el síndic del grupo parlamentario Compromís, Fran Ferri, ha señalado que "las revelaciones del juicio del caso Gürtel muestran un nivel de podredumbre tan grande del PPCV que necesitarán pasar muchos años en la oposición y un verdadero relevo de sus dirigentes actuales para conseguir regenerarse realmente".

Según Ferri "mientras el PP no devuelva el dinero, mientras gente como Bonig, Catalá o Císcar en Les Corts, Alberto Fabra en el Senado, Gerardo Camps en el Congreso, o el mismo Francisco Camps en el Jurídico Consultivo sigan siendo los representantes del PP en las instituciones no se podrá decir que ese partido ha superado la etapa negrísima de los últimos años. Todos ellos formaban parte de aquellos gobiernos del saqueo y su sola presencia en la primera línea de nuestra política es un motivo de vergüenza que los valencianos no merecen seguir sufriendo".

Para Ferri "es necesario que se den más pasos para fulminar la herencia corrupta del PP, el siguiente lo vamos a plantear desde Compromís en el Pleno de Les Corts del próximo miércoles en forma de proposición no de ley inmediata. Propondremos en el resto de grupos unanimidad para aprobar una resolución que exija la dimisión de Francisco Camps del CJC ligado al compromiso de toda la cámara de retomar la reforma de la ley de expresidentes para que una amplia mayoría de Les Corts pueda decidir la suspensión del tratamiento de expresidente a personas como Francisco Camps que decidieron servirse y servir a su partido corruptamente en lugar de servir a la sociedad valenciana".

La propuesta de Compromís también incluirá un apoyo explícito al Consell para llevar adelante la tarea de recuperar el dinero robado a las arcas públicas en los numerosos casos de corrupción que nos han asolado en los últimos años.