SAMU, el hospital omnipresente

"Cuando te traes al paciente...". Esta frase dicha en una conversación coloquial y entre una gran sonrisa dicha por Nerea Bueno( médico de SAMU), explica muy bien la pasta especial de la que están hechas los profesionales que trabaja en emergencias, y que su día a día se centra en traer a la vida a pacientes que están en situaciones de máxima gravedad.

El Centro de Coordinación de Emergencias, atiende cada jornada centenares de llamadas realizadas al 112. Personal especializado cataloga la importancia y alcance del caso y envía el recurso necesario en cada caso para atenderlo.

Elena MOrales

Si se pone en funcionamiento el SAMU, quiere decir que estamos ante un caso muy delicado, en el que el tiempo que transcurra puede inclinar la balanza de la vida en un sentido u otro. Luis Mifsud es médico de SAMU desde hace muchos años, y piensa que aún hay muchas facetas de su trabajo desconocidas: "puede que la gente piense que somos una ambulancia convencional. Pero no es así. Nuestro trabajo es específico y diferenciador. SAMU pretende ser una extensión de los hospitales para aquel paciente que no puede llegar por si mismo. Cuando llegamos, hacemos un tratamiento muy similar a los de un hospital. Vamos muy deprisa, y cuando llegamos allí ya no tenemos tanta prisa porque estamos trabajando para estabilizar al paciente de la misma forma que lo haríamos en un hospital".

Además, los profesionales de SAMU asumen las responsabilidad de activar protocolos cruciales para la supervivencia de pacientes. Este es el caso del protocolo IMA ( Infarto Agudo de Miocardio), que a su vez, moviliza al personal de hemodinámica localizados en sus domicilios. También son los encargados de iniciar un procedimiento de donación en Asistolia. Es decir, activar el mecanismo para una posible donación de órganos.

Especialmente complejo es todo aquel escenario relacionado con las emergencias de múltiples víctimas. Sin duda, el caso mas impactante que ha sufrido la Comunitat Valenciana al respecto, fue el accidente de metro. Luis Mifsud asegura que las peculiaridades de ese momento, como fue la falta de cobertura bajo tierra o la carencia de luz, ha hecho que se mejoren ciertos protocolos y medios.

El servicio Samu sitúa su origen histórico en la atención a los accidentes de tráfico, aunque la evolución social ha hecho que esto cambie, según declara Luis MIfsud. " La asistencia a accidentados de tráfico ha disminuido en favor de otras patologías como las cardiovasculares. El síndrome coronario agudo, el infarto de miocardio o ictus han aumentado. Esta es la patología de nuestro tiempo, de nuestra era".