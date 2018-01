Gabriel condena al Valencia

Cualquier análisis del partido que el Valencia ha perdido en Gran Canaria debe comenzar y acabar por Gabriel Paulista. Es incomprensible e injustificable que un futbolista con la experiencia del brasileño proteste a Munuera de la forma que el defensa valencianista elligió una vez señalado el penalti en el comienzo de la segunda mitad.

Gabriel, la prolongación de Marcelino en el terreno de juego, uno de los primeros jugadores con los que el técnico asturiano contactó nada más firmar en Mestalla, perdió los nervios de forma absurda. Posiblemente le pesó en el animo su error en la acción del 1-1, perdiendo la marca con Calleri, que asistió a Viera para que fusilara el empate.

El cuerpo técnico, por cierto, lleva muchas semanas insistiendo en la pérdida de eficacia del equipo en área propia. Son demasiados los partidos en los que el rival llega poco y pega mucho, fundamentalmente porque, jugadas como la mencionada de Gabriel y Calleri, desnudan una falta de contundencia con la que será más costoso llegar a la Champions League y pasar eliminatorias en el tramo decisivo de la Copa del Rey.

Decía Marcelino antes del viaje a Gran Canaria que su banquillo se siente vigilado por el colectivo arbitral "sin ninguna duda" durante los partidos. La crítica velada no debió sentarle bien al colegiado del encuentro. Sin quitarle ni un milímetro de culpa a Paulista por su infantil autoexpulsión, es una barbaridad que el Valencia regrese de la isla con once amarillas en la maleta. No son las mejores sensaciones para buscar las semifinales de Copa en Vitoria. Aunque esa, con Garay, Gayà, Parejo y la experiencia adquirida hoy, será otra historia.