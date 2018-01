Los comerciantes de Pontevedra pedirán el fin de la liberalización de las rebajas

La Federación Provincial de Comercio solicitará que se instaure el período de rebajas que existía antes de la liberalización. No están contentos de como van las cosas y a pesar de que, cuando tengan los datos de 2017, estos supondrán un aumento del 12% en las ventas, las rebajas, tal y como están establecidas en este momento, no cumplen sus expectativas.

Solo días como el Black Friday o las Navidades y en Vigo este año el tirón de las luces han permitido que esas cifras sean positivas. Pero las rebajas como tal ya no tienen tirón. Ya no se ven las colas de antaño. Miles de personas agolpados a las puertas de los establecimientoes esperando a ser los primeros en adquirir su objeto deseado. Esto no es así porque los descuentos son continuados en prácticamente todas las tiendas a lo largo del año y sobre todo en las superficies comerciales, con las que es difícil competir.

Por eso en la asamble que celebrará el próximo mes tomarán esa decisión, que contará con el apoyo del resto de las federaciones de Galicia para solicitar al Gobierno Central vuelva a regular el período de rebajas.