Tucu baja de última hora para Anoeta

Unzué ha dado a conocer la lista de convocados para la cita de mañana en San Sebastián con la baja de última hora del Tucu Hernández, que en los últimos días ya venía arrastrando molestias y se queda fuera por una sobrecarga en el aductor. Junto a él Iván Villar y Hjulsaguer se quedan también fuera de la lista pero por decisión técnica

.Celta y Real Sociedada afrontan un duelo clave en la lucha por Europa y en ese sentido el entrenador del equipo vigues espera poder dar "un golpe sobre la mesa y demostrar que podemos seguir compitiendo y en una dinámica buena de resultados. Vamos a poner máxima atención en conseguir los tres puntos porque podríamos escalar algún puesto en la clasificación". Además significaría conseguir la segunda victoria consecutiva, algo que aun no se ha logrado esta temporada.

El técnico también se ha referido a la situación en el equipo de Hjulsaguer "al que esperamos poder darle salida y resolver su futuro en los próximos días", a la de Iván Villar, que esta temporada no está teniendo oportunidades "no es fácil que un jugador en sus circunstacias pueda salir a un sitio que le garantice que esa situación vaya a mejorar. Aquí no va a poder crecer de la misma manera pero va cogiendo la dinámica del equipo"

El técnico del Celta sigue esperando la llegada de un hombre de ataque que complete la plantilla.