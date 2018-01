UGT suspende las negociaciones con Opel

Los trabajadores que pertenecen al sindicato mayoritario en Opel estaban convocados en la mañana del sábado para ser informados sobre la marcha de las negociaciones con la empresa del convenio colectivo. La asamblea partía con la intención de proponer la suspensión de las negociaciones con la empresa y así ha sido ratificado. El sindicato considera que la compañía sigue sin entrar en los puntos que desean tratar los trabajadores.

José Carlos Gimeno, de UGT, ha matizado que "el sindicato suspende y no rompe las negociaciones" porque la empresa no está dispuesta a hablar del plan industrial para la plena capacidad productiva, el contrato de relevo, la reincorporación de las 170 personas a las que no se renovó el contrato el 1 de enero, el plan de rejuvenecimiento de la plantilla y que los mandos intermedios se incluyan en el convenio colectivo. Sin embargo, fuentes del sindicato han confirmado que irán a la reunión del martes. Ahora, los portavoces de UGT esperan una convergencia, un pacto común con el resto de organizaciones con representación en la planta.