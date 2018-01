"El primer gol de ellos nos penalizó mucho"

A Lucas Alcaraz no le viene grande ninguna situación en el mundo del fútbol, y mucho menos lo que ocurrió en el Carlos Tartiere. Su equipo estaba realizando un trabajo grupal espectacular, siempre teniendo en cuenta que delante estaba el tercero de la fila, con cinco victorias seguidas ante su público. En el primer periodo se jugó lo que quiso el Almería, consciente de que en el segundo sufriría para aguantar las acometidas del rival. El gol de Fidel Chaves fue un aviso de que los rojiblancos morirían con las botas puertas, pero insuficiente si delante está un Oviedo con Linares y Toché en punta, y con Aarón y Saúl en los extremos buscando el espacio.

En la valoración posterior al encuentro, Lucas no escondió que el rival apretó tanto que costó aguantar el 0-1. Además se dio la circunstancia de que el segundo llega después de un rebote en el poste. Demasiado en contra para puntuar: “El partido se nos ha escapado en más minutos que en los once que llegaron los goles. Tuvimos conducciones de Pozo y veía cerca el gol del empate en uno de los campos más complicados de la categoría. No hemos estado nada afortunados y no hemos estado efectivos a la hora de definir”.

Con la segunda vuelta de la competición en marcha, los puntos que se escapan ya no vuelven al casillero. Ya no es un partido más el que se juega, sino uno menos, y el Almería es consciente de que ha iniciado la cuenta atrás en la carrera por la permanencia.

“En el fútbol se gana por goles, pero la falta de fortuna en las dos áreas nos ha privado de empatar y sumar un punto en un campo muy complicado, como es el del Oviedo”.

En la primera llegada clara del segundo tiempo llegaron los goles para Oviedo y Almería. Precisamente lamentaba Lucas que el resultado no aguantar más tiempo en el luminoso, porque ahí se podían haber hecho dueños de la situación y controlar al adversario. También se protestó, ya con 2-1, un posible penalti de Carlos Hernández por mano al disparo de José Pozo. Respecto a esta acción no quiso mojarse el granadino: “El primer gol de ellos es circunstancial y nosotros no hemos tenido fortuna en su área. No he visto la jugada del posible penalti del Oviedo a tiro de Pozo. Me pilla demasiado lejos para poder opinar”. Joaquín Fernández sí matizó en el Carrusel Deportivo que, “vi una acción rara, una mano, pero no sé si la tenía pegada o no”:

Tan metido en el partido estaba Lucas Alcaraz que no tenía noticias de que el fichaje de Edoardo Soleri ya era oficial. El delantero, de 20 años, llega cedido por la Roma al conjunto rojiblanco. Con 1,92 metros de estatura, competirá desde el primer día con Hicham, Caballero y Muñoz. El míster pedía refuerzos para aumentar el nivel de la plantilla y ya ha llegado el primero. “Soleri es un jugador que viene para ayudarnos arriba. Había interés mutuo para que viniera. Espero que nos ayude cuando llegue. Es un jugador que nos puede aportar mucho”, comentó Lucas Alcaraz.

La Liga no deja respiro y el domingo el Almería recibe a otro de los candidatos a pelear por el ascenso, el Numancia. Ya podrá debutar el italiano Edoardo Soleri.