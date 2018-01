Difícil de creer

Tal déficit de puntos tiene el Sporting que cada derrota es un desastre. Duele más cuando, como sucedió en Lugo, el fútbol es cruel con el equipo rojiblanco y el castigo demasiado severo. Puede parecer, a la vista del 3-1 final, que el Lugo fue mucho mejor equipo que el Sporting, pero no fue así. En todo caso, el Lugo estuvo mucho más acertado y supo aprovechar las lagunas defensivas del Sporting, especialmente en las bandas. Y la preocupación es severa, porque no solo el rival de este sábado se escapa del equipo gijonés, sino también rivales como el Granada, el Oviedo o no digamos el Huesca. Incluso el Valladolid aprovechó su victoria para superar en la tabla a los de Baraja. La jornada pareció diseñada a medida para hundir la moral del sportinguismo.

Mereció más el Sporting en el Anxo Carro. La primera parte, de hecho, fue de las mejores del equipo en toda la temporada fuera de casa. Pero pagó muy caro un error. Inmediatamente después de tener una ocasión clarísima para adelantarse en el marcador, con un disparo de Carmona al larguero tras un gran centro de Canella, recibió un varapalo muy duro. El Lugo pilló desarbolado al Sporting en defensa e Iriome a Canella descolocado. El futbolista local, uno de los más peligrosos de su equipo, encontró un pasillo en el costado izquierdo de la defensa sportinguista, con tiempo para amagar, recortar hacia dentro, comprobar cómo Canella se pasaba en la carrera y con un disparo ajustado al palo, evitando a Xandao, ponerla donde Diego Mariño no podía llegar.

Aunque el tanto era un mazazo, el Sporting supo sobreponerse. Protagonizó una buena reacción el equipo gijonés, con posesión de pelota, criterio y llegadas. Pero si antes del tanto se había encontrado con el larguero, en los siguientes minutos el gran obstáculo fue Juan Carlos, el guardameta del Lugo, que con dos paradones permitió a su equipo mantener la ventaja. Primero salvó un disparo a bocajarro de Isma López y justo antes del descanso sacó brillantemente un buen disparo de Bergantiños desde la frontal. Aunque el gran momento de Juan Carlos estaría por llegar, con un tanto que pasará a la historia de la Liga.

Jony como revulsivo

Nada más comenzar la segunda parte Rubén Baraja buscó soluciones. Dio entrada a Jony, retirando a Canella y retrasando a Isma López al lateral zurdo. En el primer balón que tocó, el cangués reclamó penalti. En la siguiente acción, Carmona pidió lo mismo por un supuesto derribo al Sporting. Y un minuto después, a la tercera llegó la vencida. Seoane impidió a Carmona saltar para rematar un saque de esquina y el colegiado no dudó en señalar el punto de penalti. Fue el propio Carmona quien ejecutó brillantemente el lanzamiento, engañando al portero del Lugo y logrando lo que en ese momento era un merecido empate.

Pero a La 'Mareona', que inundaba todo el estadio Anxo Carro, le duró poco la alegría. Ni siquiera diez minutos, hasta que vio como Jaime Romero, en sus primeros minutos como jugador del Lugo, le ganaba en el salto a Isma López para batir por segunda vez a Diego Mariño.

Aunque tocado por ese nuevo varapalo, el Sporting no desistió. Tuvo Jony en sus botas el empate, con un disparo cruzado tras un gran robo y asistencia de Sergio Álvarez. Movió fichas Baraja: retiró a Xandao y dio entrada a Nacho Méndez para tener más criterio con la pelota. Buscó más pólvora arriba dando entrada a Carlos Castro por Moi Gómez.

Pero faltaba por llegar la acción definitiva, la que dejaba claro que el Sporting no tenía el día y el Lugo sí. El portero del Lugo, Juan Carlos, disparó desde su propio campo, desde más de 70 metros, y el balón superó a un adelantado Diego Mariño, colándose por la escuadra y provocando el delirio de los seguidores del Lugo y la desesperación definitiva de los asturianos. La imagen no fue mala, pero un cúmulo de desgracias se cebó con el Sporting en el Anxo Carro. Y con este marcador, el equipo gijonés vuelve a hacer la goma y alejarse del playoff, que ya parece ser el único objetivo con el que soñar.