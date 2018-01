Se acabó la racha

Mal partido y derrota del Cádiz. Posiblemente desde el encuentro ante el Lorca, de los peores del equipo amarillo. El Alcorcón, sin alardes, se mostró muy superior a los de Cervera que en ningún momento se encontraron cómodos sobre el césped de Santo Domingo.

Lo venía advirtiendo el entrenador amarillo desde hace un par de semanas, cuando reconocía que se estaba más cerca de perder que de seguir ganando. Los cadistas siguen colocados segundos en la tabla, pero han bajado en la intensidad de su juego y parece que han perdido la frescura que tenían. Con cierto desorden del Cádiz durante todo el partido, los locales fueron dominadores absolutos del partido. El Cádiz no se contraba cómodo, el equipo estaba espeso y la prueba fue en el jardín en el que se metieron Villanueva y Cifuentes, entre ellos dos crearon la ocasión más clara del Alcorcón, que acabó en golL uego pocas ocasiones más antes del descanso y con el uno a cero se llegaba al final de la primera mitad.Tras la reanudación más de lo mismo. Poco fútbol, poca intesidad y mucha incomodidad por parte de los visitantes, que no terminaban de estar en el partido. No lo hicieron ni cuando se quedaron con un jugador más. Sin ocasiones y con la derrota en la saca del equipo de Cervera, lo mejor del partido, que sin duda fue para olvidadarlo, fue la aparición del canario Airam y las ganas de Aitor en los minutos que jugó. Así, con malas sensaciones perdió el Cádiz once semanas después. Aún así, el equipo amarillo sigue segundo en la tabla. Ahora toca volver a recuperar la identidad de este equipo.