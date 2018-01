Cervera: "El equipo no estaba en el campo. Faltó todo"

El Cádiz caía de forma dolorosa por la forma de perder que Álvaro Cervera analizaba sin paños calientes tras el partido. El míster reconocía que en el partido les "faltó de todo. El equipo no estaba en el campo. Los jugadores no se mantenían en pie porque no se traen las botas adecuadas pues no somos un equipo de fútbol", decía el entrenador del Cádiz. Sobre el juego del equipo el entrenador asegura que "El Cádiz es una cosa muy concreta, pelea y lucha y cuando te crees o piensas que con otras cosas puedes ganar, pues no. Eso es lo que nos ha pasado", por eso insiste en las señas de identidad del equipo. "Cuando queremos hacer otras cosas nos pasa lo que nos ha pasado hoy".

Tras el partido ante el Córdoba Cervera avisaba de que el equipo no estaba bien y que había que cambiar cosas. El técnico asume la derrota. "Nosotros los últimos partidos los hemos ganado por las cosas que tiene el fútbol. Esta no es la dinámica, la dinámica la tengo que imponer yo. Lo primero que se ponen en el campo es pelea y entrega para ganar al contrario". Por último, insistía nuevamente en el problema de las botas de sus jugadores. "Se han resbalado muchos jugadores y no te puedes resbalar. Esta es nuestra profesión. Imagino que tendrá algo que ver con el campo, pero tendremos que poner remedio nosotros".

Sobre el cambio de Álvargo García el entrenador reconoció que "no tenia ni que haber jugado, cada carrera tosia, y se ahogaba. No podía correr".