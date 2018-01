Don Taratachín encuentra la fórmula

Don Taratachín sabe sonreír. Y menos mal, porque su propuesta ha salvado la decimotercera sesión de preliminares, mediocre en líneas generales y con una cabeza de serie -la chirigota de Écija 'Ojú, cómo está el patio'- sin nivel suficiente como para merecer tanta espera.

El coro de Julio Pardo volvió al concurso tras el tercer premio de su plomizo 'Por Andalucía' con una idea desenfadada, músicas entretenidas y una modulación mucho más precisa, agradable y cuidada que el pasado año. No compite consigo mismo, pero la sensación es que este coro ganaría al del mismo autor del año pasado.

Fue la verdadera cabeza de serie de una sesión mediocre en líneas generales. El sorteo definió como cabeza de serie a la chirigota astigitana 'Ojú, como está el patio', que no justificó su posición desde el repertorio ante un público, eso sí, entregado.

CORO DON TARATACHÍN

El coro de Julio Pardo, que logró el año pasado el tercer premio con Por Andalucía, vuelve a intentar llegar a lo más alto, algo que no logra desde 2015 con La trattoria. Mantiene la autoría de Julio Pardo y Antonio Rivas en letra y música y la dirección de Juan Lucena.

"Y aunque pasen muchos años, no me canso de inventarme estas cositas que te gustaron" apuntan en la presentación, mecida en ese instante por un compás chirigotero. En ella repasan letras y recuerdos del Carnaval de Cádiz que fueron todos gracias a él, Don Taratachín, que es la creatividad, el ingenio que está detrás de todo. Mucho más alegre que el pasado año la apuesta de Julio Pardo.

Primer tango a los 40 años que ha cumplido el grupo, que se les ha pasado “en un estribillo” y en el que descubren a su musa, La Caleta. Segundo tango al movimiento independentista catalán, y en concreto al adoctrinamiento que a su juicio se está dando en las escuelas catalanas. Personifican la crítica en un docente que está sembrando el odio y convierte en una trinchera cada pupitre de la escuela formando “soldados”.

Primer cuplé verderón jugando con ‘El Pellejo’. Uno más. Música que favorece la guasa en la interpretación rematada por una melodía que, en el estribillo, se vuelve muy alegre y despierta. Segundo cuplé con toquetazo crítico en el que repasan los nombres de las tormentas y concluyen que podrían llamar a alguna ‘Kichi’, “que vino fuerte y se quedó en nada”.

Popurrí muy entretenido, con derroche de voces, algún que otro trabalengua y melodías picadas, que evitan que se convierta en un tedio. Pequeños detalles que recuerdan en ocasiones al estilo del coro de Los niños. Agota, un poco, que todo sea metacarnaval. Sólo encuentra aire, oxígeno para escapar de ese círculo vicioso, en los tangos y los cuplés.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 6,51

CHIRIGOTA LOS QUE PASAN PÁGINA

La chirigota de Los Palacios vuelve a intentarlo en el Falla, con la incorporación de Javi Aguilera, que se suma a Fermín Coto en la letra, y Carlos Pérez en la música. Este año son unos particulares almanaques, que tienen un punto de espías en la cocina –o al menos así lo repiten en la rumba que despide la presentación-. Cada componente es un mes.

El primer pasodoble va dedicado a Andalucía, repasando rincones emblemáticos de cada provincia. Terminan, claro está, con Cádiz y el Gran Teatro Falla. El pasodoble, que comienza con compás muy marcado en música, tiene un soniquete agradable. Segundo a las críticas que ha recibido la chirigota de Selu por cantar en un mitin de un partido político, incidiendo en que la única ideología que tienen es cantar en diferentes lugares donde les paguen para poder llevarle “un puchero” a su hijo.

Primer cuplé sobre una noche de ligoteo que termina en un coche y un intento de multa que no se concreta porque en las preliminares no quitan puntos. Aluden a la nueva norma del concurso. El segundo para Andrea Janeiro y en el que dudan la paternidad de Jesulín de Ubrique con guasa. El estribillo en el que juegan con la similitud fonética de “te ha echado” y “tachado”, cambiando la frase intermedia. Estructura clásica que ya no sorprende.

Popurrí con momentos que divierten mucho al público, como la cuarteta de los capillitas o en la que tratan de portar a la Virgen del Rocío. El Falla los despide con gritos de chirigota, chirigota.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 4,34

COMPARSA LA CUMBRE

Procedente de Alcalá de Guadaíra, llevan la letra y música de Juan Manuel Moreno Gandul y Luis Rivero. Presentan un tipo de alpinistas que escalan hasta alcanzar sus sueños. Primer pasodoble al cariño de un sevillano a Cádiz y a su Carnaval, con música sencilla y con gusto. Segundo de temática original, a los incendios en Galicia y Portugal este año que han quemado tanta superficie de verde. Los cuplés, el primero en un guiño al estribillo de la chirigota del Sheriff este año, y el segundo a todo lo que requiere un niño pequeño y a un particular olvido de un padre. Ambos adornados por un estribillo meloso.

Popurrí en el que bajan un poco el nivel, con armonizaciones características de Luis Rivero y una cadencia lenta por momentos que arrastra el contenido hasta un paraje no del todo atractivo.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 4,21

CUARTETO MADRE MÍA

El cuarteto de Córdoba, autoría de David Reyes, regresa al Falla después de que en 2016 lograron un llamativo pase a cuartos con Pesadilla en España. Regresan en un año especialmente destacado para la modalidad. Llega con el nombre de ‘Madre mía’ en referencia a la madre naturaleza, personificada por uno de los componentes. Sus hijos son flora y fauna. La parodia carece de golpes reseñables. Tratan de ofrecer su punto de vista sobre la naturaleza intentando hacer reír pero no lo consiguen. Tampoco en los cuplés, uno a la fuga de empresas de Cataluña y otro a su madre, que colabora con multitud de asociaciones ecologistas. Poco tirón. Tampoco logran levantar los ánimos del respetable en el tema libre.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 2

COMPARSA LA OCTAVA MARAVILLA

La comparsa portuense, que se estrena en el Falla, representa al Carnaval de Cádiz. Una buena dosis de metacarnaval en vena. El grupo no suena compacto en ningún momento, y las voces tampoco brillan en el precipicio musical sobre el que desfilan. La música del pasodoble no les ayuda en ningún momento. Primera letra de pasodoble en la que refieren que Cádiz es la octava maravilla, y segunda en homenaje al padre del autor.

Los cuplés, el primero a la telebasura y el segundo que se revela como un género poco explorado: el cuplé homenaje. En este caso a Manolo Cornejo. Popurrí que navega entre metacarnaval y numerosos episodios de desafinación.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 2,04

CHIRIGOTA OJÚ, CÓMO ESTÁ EL PATIO

La cabeza de serie de la noche representa a una particular clase de primaria con su punto travieso. En la presentación apuestan por la típica estructura de ir explicando uno a uno los personajes de la idea. Con la música de Los trasnochadores terminan su puesta en escena. Mucho público que lo jalea desde el paraíso y que, tras la presentación, ya entona el “esto sí que es una chirigota”.

El primer pasodoble es un piropo a Cádiz. Tradicional, típico, tópico. Pero es difícil decir que sobra, sobre todo en Cádiz. La música del pasodoble tiene un compás chirigotero, un soniquete agradable y pegadizo. Muy superior a la letra.

El segundo pasodoble es un consejo a su madre, para que le abra la puerta a su padre –momento en el que explican que ambos están separados-. Recuerdan los momentos felices que vivieron felices los tres –que sepamos, no son 4 como diría Maluma-, y les piden que hoy vayan al parque de la manita los tres.

La tanda de cuplés va para la pérdida del sombrero de la comparsa ‘El perro andalú’ y el segundo sobre el onanismo. Estribillo simple, popurrí muy entretenido en música y menos acertado en letra, aunque simpaticón en líneas generales. Sin más.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 4,71

COMPARSA EL INCOMPRENDIDO

La comparsa de Almería se presenta con un tipo de fanáticos del Carnaval de Cádiz. Presentación muy trabajada con la que dejan clara la idea que quieren representar. Primer pasodoble en el que apuestan por atizar a la monarquía, a los partidos tradicionales y a la presidenta de la Junta de Andalucía para terminar con un giro efectista recordando la muerte de algunos pacientes desatendidos. Un totum revolutum crítico que no deja de ser por ello totum revolutum.

Segundo pasodoble sobre la visión de una madre sobre su hijo delincuente. Y la naturaleza manda y gana, lo quiere porque es su hijo haya hecho lo que haya hecho. Cuplés que pasan desapercibidos –el primero imitando a Rajoy, el segundo sobre la alimentación-, y un estribillo al amor incomprendido que sienten. Popurrí bien cantado, aunque con letras poco profundas. El grupo completa un buen pase en interpretación, si bien la letra y la idea resta atractivo a la comparsa.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 3,24