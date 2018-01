Zidane: "Los jugadores necesitaban un partido así"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, expresó su alegría con la buena actuación del equipo en la goleada ante el Deportivo (7-1) en el Bernabéu, y reconoció que "los jugadores necesitaban un partido así", en el que la diferencia fundamental fue el resultado y el hecho de que pudieron "aprovechar las ocasiones".

Zidane / Rodrigo Jimenez (EFE)

"No sé si han cambiado mucho las cosas en relación con otros partidos. El resultado por supuesto. También jugamos muy bien contra el Villarreal y hoy hemos conseguido hacer nuestro juego y marcar tras su gol. Los jugadores necesitaban un partido así", señaló el técnico 'merengue' en la rueda de prensa posterior al partido.

El francés optó por cambiar el sistema, dejando a Isco en el banquillo y dando entrada a Mayoral para jugar con un 4-3-3. "Sabemos que podemos jugar con varios dibujos. Hoy el 4-3-3 ha funcionado, pero el sistema no es lo que más me importa, podemos cambiarlo muchas veces. Lo importante es la actitud", subrayó. "No sé cuándo fue la última vez que marcamos 7 goles en el Bernabéu", añadió.

"Hoy empezamos bien. No estuvimos en la jugada del saque de banda y ellos marcaron el 1-0. Pero seguimos jugando y encontramos los goles. La diferencia hoy es el resultado y que hemos sido capaces de marcar las ocasiones que hemos tenido", afirmó el entrenador blanco.

El sacrificado en este esquema fue Isco, "un jugador muy importante" para Zidane. "Para mí Isco es un jugador importantísimo. Ha jugado mucho conmigo. Mi posición es la de entrenador, y tengo que tomar decisiones. No es fácil dejar en el banquillo a un jugador, pero es mi trabajo", explicó.

'Zizou', que no quiere pensar aún en el PSG, se mostró contento con la actuación de Bale, artífice de la remontada. "Estoy muy contento por Gareth, porque está teniendo regularidad en el juego", declaró. Algo más preocupado se le pudo ver con respecto a Benzema, que fue recibido con pitos en el Bernabéu. "Entiendo que le pueda afectar. Tenemos que centrarnos en ganar para que esto no pase", sentenció.

Por último, el técnico galo hizo un llamamiento a la afición, a la que pidió "energía positiva". "Siempre queremos a la afición con nosotros. La necesitamos detrás cuando las cosas van bien y cuando van un poco peor. Yo he jugado aquí y sé lo que son los pitos, y no es fácil. Queremos la energía positiva del público", sentenció.