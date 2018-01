Yolanda Díaz: "Me encantaría que una mujer liderase este proyecto"

"Siempre defiendo que una mujer tome las riendas". Para la diputada de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz, si algo está pasando en este país es "la revolución feminista", un cambio "profundísimo" en el que las mujeres "piden paso". "No sólo por una cuota merecida, sino porque estoy convencida de que la forma de hacer las cosas de las mujeres, esa otra inteligencia de la que se está privando a una parte del sector público, es un lujo que no nos podemos permitir". Por eso, con la presidencia de la Xunta en el objetivo, sentencia: "me encantaría que liderase este proyecto una mujer".

Pero Díaz despeja suspicacias en tercera persona. Ella no se postula para el cargo. "Yolanda Díaz está muy tranquilita haciendo lo que está haciendo". Asegura que En Marea dispone de mujeres "supervaliosas" para afrontar un reto que no se queda en San Caetano, ya que le "encantaría" contar con más alcaldesas. "Luís Villares sabe que esto es un factor democrático de primera magnitud", se cura en salud cuestionada por lo que pueda pensar el actual líder de la confluencia. "Los retrocesos que estamos sufriendo no son menores en ningún sentido: ni en el laboral, con una brecha salarial del 24%; la que tenemos en materias de pensiones, una indecencia; estamos siendo asesinadas, violadas, sufrimos retrocesos en los derechos sexuales, reproductivos...". Por eso "es muy importante que las mujeres lideren los proyectos".

pedro sánchez, su "gran decepción" En un entorno "difícil" monopolizado por Cataluña, Díaz defiende el "ingente" trabajo realizado por En Marea en el Congreso, donde "lideraron" los debates sobre la Ley de Pensiones o la Ley de Igualdad Retributiva". En un escenario sin mayorías absolutas, considera "dramática" la continuidad del gobierno "más corrupto del entorno europeo", el liderado por "Mariano Punto Rajoy" y subraya que, "si el PSOE quisiera sacarlo de Moncloa, podríamos hacerlo". "Estamos viendo todas las tramas de corrupción masiva del PP, tenemos el único partido de la historia de España imputado en los tribunales con una clara red de financiación irregular" que se mantiene por "dos agentes": uno, Albert Rivera, "que dice mucho que quiere ser alternativa pero está sosteniendo a este gobierno"; el otro, el PSOE. "Teníamos cierta ilusión en las primarias socialistas, pensábamos que iba a haber cambios para poder tejer alternativas democráticas en el conjunto del Estado; ya se nos dijo que no va a ser así y que se va a permitir que Rajoy continúe. Sentimos bastante pena". Por eso, su mayor decepción no es con la dificultad del grupo Unidos Podemos-En Marea para conseguir sus objetivos, sino con el giro de los socialistas tras la elección de Pedro Sánchez, quien "se presentó a las primarias con un programa que no va a cumplir". "Abrimos una ventana de oportunidad enorme en el régimen y los poderes económicos están peleando para cerrarla. Creo que la ciudadanía está contenida, sigue teniendo los mismos problemas de antes, problemas de la vida real y ven que no hay alternativa. Lo que está esperando la gente es la posibilidad de que haya un cambio real en este país".

Ese escenario en femenino debería coincidir también con relevo al frente del PPdeG después de Feijóo rechazase presentarse a un cuarto mandato, algo sobre lo que se muestra "prudente". "Las personas son importantes en política, pero creo más en las posiciones colectivas" y la del PP en Galicia es "relevante; nunca hay que bajar la guardia". Más que la marcha del actual presidente, le preocupa "tejer una alternativa ganadora, solvente, que sea una garantía de hacer bien las cosas" para poder gobernar. Esgrime los "demoledores" datos "salariales, de pensiones, de pobreza o demográficos" para respaldar que "Galicia necesita de una vez por todas un cambio de políticas para mejorar la vida de nuestra gente" .

Frente a eso, el proyecto de En Marea está "en construcción" porque lleva "muy poco tiempo en la política". Para evitar decepciones, Díaz apuesta por "corregir errores y avanzar en los aciertos". La segunda fuerza política de Galicia afronta "un enorme reto: estar a la altura de lo que la ciudadanía quiso que fuésemos". "Lo que toca es mejorar y tejer esta alternativa; primero, programática: tenemos que tenerla cuantificada". La diputada no quiere sólo "un programa de mínimos", sino "un programa para gobernar mañana mismo". No hay críticas a la labor parlamentaria de sus compañeros en O Hórreo, quienes "ocupan su lugar como segunda fuerza política" pero tienen "muy difícil" ganar debates en la cámara por "la mayoría absoluta aplastante de Feijóo". Un ejemplo, el debate presupuestario donde "ni siquiera por una cuestión estética se aceptó ninguna propuesta de la oposición".

Pese a esa mayoría, Feijóo es "el presidente más invisible" ante "los problemas y necesidades de nuestro país". Díaz se refiere a la posición de Galicia en el conjunto del Estado pero, también, en un materia "tan delicada" como la financiación autonómica. "La gestión de Feijóo es inexistente; Galicia no existe para el señor Feijóo", sentencia antes de repasar: una AP9 "vetada por el propio Rajoy", un Ministerio de Fomento "que nos esté tomando el pelo"; incluso la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, cuando dijo "que no nos iba a costar ni un céntimo de euro el rescate de las radiales madrileñas". "Tenemos la reforma de la política agraria común encima de la mesa" o un sistema energético "que no es gallego, ni democrático, ni horizontal".

Antes de las autonómicas toca la cita con las elecciones municipales y Díaz se muestra "totalmente segura" de que, pese a las dudas de la dirección gallega de Podemos, las coaliciones "se mantendrán". No sólo eso, cree "que hay que añadir más, atender a muchos más municipios e ir incorporando a toda la savia que tengamos en nuestro país; por tanto a sumar y no a restar".