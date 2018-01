Triunfo de casta y sacrificio

XEREZ CD 1 - SALERM PUENTE GENIL 0

El Xerez CD logró ante el Salerm Puente Genil una victoria tan justa como balsámica, que le permite descansar décimo tercero en la tabla con 27 puntos, a cuatro del descenso. Desde hace demasiado ya no corren buenos tiempos en el vestuario azulino. Sin cobrar, desamparados por los que dicen que han llegado para reflotar la nave y la están hundiendo sin aportar soluciones y en condiciones laborales indignas también para Tercera División.

Con todo eso, la plantilla está demostrando una generosidad sin límite en el esfuerzo titánico cada partido. Futbolistas que hicieron visible su protesta con una sentada nada más comenzar el partido, igual que la que protagonizaron durante un partido ante el Cádiz en Chapín. El reconocimiento a ese sacrificio lo tuvieron de sus fieles seguidores, aquellos que siguen al pie del cañón contra viento y marea a ese escudo y a esa entidad.

El partido fue malo, especialmente en la primera parte, con pocas ocasiones de gol, con poco fútbol ofensivo y con más miedo a perder que otra cosa por parte de los dos equipos. No lo tuvo fácil Vicente Vargas, que cumplió su partido de sanción, para poner un once de garantías sobre el campo de La Juventud. Las bajas volvían a lastrar mucho al equipo y hubo que hacer algunas modificaciones. El entrenador apostó por Israel y Ángel en el centro de la defensa y a tenor del resultado aceró de pleno. El trabajo de los dos fue extraordinario a pesar de recibir demasiado pronto una cartulina amarilla que les pudo condicionar mucho durante el encuentro. Alberto estuvo colosal en el centro del campo, al igual que Guille que tuvo que retirarse con molestias antes de tiempo y el incombustible Carrión, que junto con el goleador Benítez rindieron a un gran nivel.

El primer aviso serio fue del Xerez CD y a balón parado. Una falta desde la frontal sacada por Javi Gómez a punto estuvo de inaugurar el marcador. El propio centrocampista lo volvía a intentar minutos después en una acción similar, pero de nuevo demasiado desviado su lanzamiento. A la media hora respondía el Puente Genil, Salva recorta sobre Álex pero su disparo no encuentra puerta. Antes no acertó en el control Chato cuando se prestaba a encarar al portero cordobés. A los 34 minutos se retiraba José Vega con molestias en el gemelo, era el primer contratiempo del encuentro. La más clara del Puente Genil llegaría a falta de cinco minutos para el final de la primera parte. El disparo de Carraña se estrellaría en el poste de la portería defendida por Álex. Poco más hasta llegar al 45.

En la reanudación llegaría otra clara de los cordobeses. El portero xerecista se luce ante Nacho, que recibía sólo en el interior del área pequeña. En el minuto 52 llegaría el único gol del partido. Juan Benítez no perdona tras aprovechar un error de la defensa visitante. A la hora de partido llegaría el segundo revés para el Xerez CD. Guille se tiene que retirar lesionado y entra en su puesto Paco Borrego, muy acertado y preciso hasta que terminó el choque. Pudo marcar el segundo el Xerez, pero Albino no acierta con su disparo. Los azulinos terminaron a ratos muy encerrado atrás y casi lo termina aprovechando el equipo que entrena Juan Arsenal. El asedio no fue excesivo y al final, los agobios justos para defender un resultado que permite al conjunto de Vargas dar un salto importante en la clasificación.