El conductor temerario del Puerto de la Cadena, sin carné durante 244 días

El video, que se hizo viral en la red grabado por dos jovenes que viajaban en otro vehículo y que estuvieron a punto de verse involucrados en un accidente, ha servido para que la Guardia Civil pudiera identificar al conductor temerario

El hombre, J. M. M., no fue detenido en ningún momento. Se le citó, primeramente en las dependencias del Sector de Tráfico de Murcia para que declarase, en calidad de investigado. La Guardia Civil identificaba este hombre, de nacionalidad española, de 43 años y vecino de Murcia, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Aunque en fiscal pidió seis meses de carcel y prohibición de conducir vehículos de motor durante un año y un día, finalmente las partes se pusieron de acuerdo y la sentencia queda reducida a la suspensión de 244 días sin poder conducir y cuatro meses de cárcel que no cumplirá si no comete algún delito durante dos años. El juez no le impone ninguna sanción económica. La sentencia es firme