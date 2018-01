Victoria del Cristo enmedio del "huracán Galiano"

Día de contrastes para el Palencia Cristo Atlético. Por un lado alegría por la victoria en La Virgen del Camino gracias a un gol del debutante Jesús Torres y por el otro tristeza por todo lo que está envolviendo la posible marcha del central Héctor Galiano. El club le dijo la semana pasada que para irse a otro Tercera no le daría la carta de libertad pero apareció el Lealtad asturiano de Segunda B. A cambio de la carta de libertad la directiva que preside David Nieto pide unas cantidades casi insignificantes: que paguen la mutualidad del futbolista que se paga a principio de temporada y 400 euros más. El equipo que tiene a un jugador está en su derecho de pedir si alguien se quiere ir con ficha en vigor igual que los futbolistas pueden irse si hay un retraso considerable en la percepción de sus salarios. Sin embargo, el representante del jugador no lo entiende, y de pésimas formas, ha cargado contra el presidente de la entidad morada.

El Cristo no tiene voluntad de perjudicar la carrera del jugador pero vela por sus intereses y si no abonan esa cantidad no tendría la carta de libertad. Enmedio de todo Galiano adujo el viernes unas extrañas molestias en los abductores para no viajar a León y estar con el equipo que le paga.