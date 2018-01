Joaquín Prado no deja indiferente a nadie con sus declaraciones. Entrecomillar el resumen de su última rueda de prensa tras perder con Castellón es perfecto para ver el mal momento que vive un equipo diseñado para estar bastante más arriba de donde está. Y eso que no empezó mal: “Hoy nuestros malos momentos no han sido tan malos” Pero enseguida el asunto del rebote, que le trae a mal traer, provocó un nuevo enfado suyo esta temporada: “La clave ha vuelto a estar en el rebote. Hemos estado muy mal en ahí. Es muy difícil competir con tanta diferencia en el rebote. Tenemos que ser capaces de cargar el rebote ofensivo y no lo somos". Habitualmente suele cargar contra la defensa de los suyos pero en este caso los males, sobre todo en los últimos minutos, estuvieron en ataque: “Hemos tomado malas decisiones en ataque en el último cuarto" Era la segunda derrota en Villamuriel en apenas siete días: “han sido dos golpes duros esta semana. La hemos cagado en los dos. Mentalmente estamos tocados. Tenemos que competir mejor” Y justo ahí se vino arriba y fue más autocrítico que nunca: “Espero más de todos especialmente de mi. Tengo que sacar mejor baloncesto de este equipo. El principal responsable soy yo. ¡Joaquín ponte las pilas y mejora al equipo de una puñetera vez!. Joaquin, ¡mejora coño! ¡Vamos a mejorar de una puñetera vez que estamos en la jornada veinte!. ¿Y quien tiene que mejorar? El primero tú Joaquín, coño”. Y en una temporada con muchos problemas externos el técnico asturiano dejó claro que: "¡basta ya de puñeteras excusas! Siento ser impopular pero hoy los arbitros han estado bien. Tenemos que jugar mejor al baloncesto. Sin excusas, ni el frío ni los árbitros ni nada". Sin tiempo para mucho éste miércoles reciben también en Villamuriel a Araberri: "Si nos dejamos los huevos (como habitualmente hacemos) habrá opciones, si seguimos con excusas Araberri nos dará una tunda porque vendrán oliendo sangre"

Seguir leyendo