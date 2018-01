Posible grave lesión de rodilla de Enrich

La enfermería vuelve a dejar malas noticias para la Sociedad Deportiva Eibar. Cuando parecía que le daba algo de tregua, llega otra pésima noticia con la lesión de Sergi Enrich, que puede ser de consideración, si como se temen los médicos, tiene afectado el ligamento de su rodilla. "Ha sufrido una lesión en la rodilla derecha en el transcurso del entrenamiento de hoy en Atxabalpe y causa baja. Mañana se le practicarán pruebas para conocer el alcance de la dolencia", señalaba el club en un escueto parte médico colgado en su web. Jose Luis Mendilibar confirmaba la lesión en sala de prensa y se mostraba preocupado. "La rodilla ha sido en un salto solo al caer y vamos a esperar a las pruebas, espero que no tenga nada que ser nada del igamento. Claro que me preocupa porque es el unico que ha jugasdo todo en el tiempo que llevo aqui, y es una pena que tenga que dejar de jugar, espero que no sean muchos partidos".

A partir de ahí, Mendilibar repasaba otros aspectos de la actualidad armera antes de recibir al Málaga.

-Confianza. "Espero poder estar igual, salir con concentración y dispuestos a todo desde el principio. Muchas veces contra un equip nuevo pierdes y sales con buenas senasaciones y luego juegas contra otro equipo peor en la clasificación y crees que vas a salir igual, y no lo es. Y si no lo haces, te conviertes en equipo pequeño. Ellos ademas llegan con nuevo entrenador, y por eso debemos fuertes y salir a por ellos desde un primer momento".

-Partido peligroso. "El ejemplo esta en las palmas valencia. Ves el primer tiempo y le puedes meter cinco y sólo le metes uno. Y como cambia todo en nada, en una jugada. Primero concentración, luego tensión y salir a muerte, con un respeto enorme al rival, y a partir de ahí jugar. A principio de temporada pones un partido contra el malaga y no sabes que pasara y ahora crees que le vas a ganar fácil, y no puede ser".

-Pocos días de descanso entre los dos próximos partidos. "Pasamos de tener ocho días de un partido a otro a tener sólo cuatro y no tener tiempo de preparar, y como no somos los únicos, hay que aceptarlo, es lo que hay, tenemos las reuniones que tenemos y si no nos quejamos, ahora no podemos decir nada".

-Ganar para eliminar al Málaga. "Sería definitiuvo con ellos, luego hay otros, deberían hacer maravilla ellos y nosotros el indio"

-No repetir errores de la primera vuelta. "Sí somos diferentes, pero puede pasar. A veces el calendario depende de la etapa en la que te pille. A nosotros nos cogió mal, ahora nos toca eso al revés y fuera en teoría nos toca más comodidad. Somos diferente equipo porque competimos de forma distinta, pero puee pasar porque no somos unequipo seguro y puede ser que llegue el tramo malo"

-Malaga diferente. "Lo que leo y dicen ellos es 4-4-2, pero partiendo de una seguridad defensiva, de estar bien tácticamente y a partir de ahí buscar el ataque y la portería rival. A todos nos gusta defender y atacar bien. Es dificil cubrirse todo, pero lo que creemos es que estará bien pertechado atrás y jugar con la gente que tenga arriba".