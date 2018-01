Limasa no irá a la huelga pero se movilizará contra la solución híbrida

Los trabajadores de Limasa no irán a la huelga pero esta semana iniciarán movilizaciones para protestar por la solución híbrida elegida por el alcalde de Málaga.

Una asamblea mayoritaria con alrededor un millar de trabajadores de la empresa de limpieza reunidos en un céntrico hotel. Sobre la mesa la propuesta de futuro del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de trocear la empresa con una parte pública que se encargaría de la recogida de residuos y una privada que se encargaría de la limpieza de la ciudad.

Una salida que, aseguran los representantes de los trabajadores, será más cara y menos efectiva que la municipalización del servicio al completo. Como ejemplo apuntan a la recogida de vidrios en manos privadas en la capital malagueña y que no termina de funcionar según los representantes de los trabajadores, unos 1.650, de Limasa.

La decisión de los trabajadores ha sido otorgar plenos poderes al comité de empresa para que decida el alcance y el calendario de las protestas ante esta solución que, siempre han dicho, era la peor que podía tomar el equipo de gobierno popular.

Y no habrá huelga ni paros, de momento lo que se ha decidido es iniciar concentraciones y manifestaciones para reivindicar la municipalización del servicio y mostrar el rechazo de la plantilla al troceo de Limasa, el calendario podría quedar fijado esta misma semana.

Manuel Belmonte, presidente del comité de empresa de Limasa asegura que: "Nosotros somos responsables sabemos que ahora no es el momento de ir a una huelga pero con el apoyo que tenemos de todos los compañeros y compañeras estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para defender nuestros derechos... para demostrar a la ciudadanía que nosotros lo que decimos es que la decisión del alcalde es perjudicial, no solamente para nosotros sino que los barrios van a seguir como están, es decir desiertos...vamos a defendernos a muerte porque la decisión, después de que hay un ahorro económico anualmente, no entendemos porque hay concejales del PP y Ciudadanos enroscados en dárselo a los privados".

El comité de empresa también pone sobre la mesa que se vuelva a abonar la paga de productividad a los empleados de Limasa cifrada en unos 1.650 euros por trabajador.