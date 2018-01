Pólvora mojada entre Numancia y Rayo Vallecano en Los Pajaritos

Numancia y Rayo Vallecano firmaron un partido digno de acabar con altos guarismos en el marcador, pero éste no se movió, a pesar de los de méritos de unos y otros. Le faltó puntería al equipo local y a los madrileños les ‘sobró’ Aitor Fernández, que hizo sendos paradones a Embarba y Trejo de forma consecutiva. Además, Guillermo, solo en el mano a mano ante el portero rival se entretuvo y no logró rematar a portería vacía en la muestra de lo que fue el partido, un quiero y no puedo.

ficha técnica Numancia: Aitor Fdez.; Markel Etxeberria, Carlos Gutiérrez, Dani Calvo, Saúl; Diamananka (Escassi, m. 84), Íñigo Pérez; Dani Nieto (Nacho, m. 64), Pere Milla, Marc Mateu; y Manu del Moral (Guillermo, m. 64). Rayo Vallecano: Alberto; Baiano, Amaya, Dorado, Álex Moreno; Unai López, Beltrán; Santi Comesaña (Cerro, m. 88), Trejo, Embarba (Aguirre, m. 90); y Raúl de Tomás (Javi Guerra, m. 75). Goles: Sin goles. Árbitro: Milla Alvendiz (Colegio Andaluz). Amonestó a Markel (Numancia) y a Trejo (Rayo). Incidencias: 3.961 espectadores en Los Pajaritos, con más de medio millar de aficionados rayistas.

Cumpliendo el guión de un duelo entre equipos que gustan de atacar, los primeros minutos no defraudaron a los aficionados citado en Los Pajaritos. En un arranque de ida y vuelta, el rayista Unai López probó fortuna con una internada en el área con pase de la muerte que interceptó atento Aitor Fernández. Marc Mateu respondió enseguida con una volea de diestra que se marchó desviada. Otra vez el Rayo, con un chut de Trejo desde la frontal que detuvo el portero local y nueva respuesta soriana con una llegada de Manu del Moral con pase de la muerte que toca in extremis Alberto para evitar que el balón llegue a Pere Milla, en boca de gol. El propio Pere Milla bajó con el pecho un gran envío de Dani Calvo, pero su remate con la derecha no encontró portería. Tampoco Raúl de Tomás, con un centro chut abierto, ni Dani Nieto con un lanzamiento con rosca que llevó el “huy” a la grada. Encuentro muy abierto, dinámico, bonito, en el que el Numancia trataba de aprovechar los problemas del Rayo en la salida de balón. Los madrileños, con el empuje desde las bandas también percutían sobre el área soriana. En una arrancada de Álex Moreno estuvo providencial Markel para robar el balón en el área en un duelo de laterales. Superada la media hora el partido perdió vertiginosidad, mas no intensidad, ya que ambos, más el Numancia, siguieron buscando sin premio la portería rival.

Tras el paso por vestuarios el guion del partido no cambión con dos internadas seguidas de los rojillos por la izquierda, pero sin remate en el área, y varios contraataques rápidos del Rayo con Embarba como protagonista. El Numancia reclamó un penalty por agarrón a Manu del Moral en un saque de falta colgado al área. El conjunto vallecano empezó a mostrarse impreciso en defensa, aún con problemas en la creación del juego, pero el Numancia no terminaba de aprovechar esa indecisión visitante. Por el contrario, Embarba era el que llevaba el peligro de los de Míchel y en una buena jugada individual obligó a Aitor a esforzarse para repeler el disparo seco del extremo. El rechace cayó en las botas de Trejo, pero su zapatazo lo volvió a despejar el cancerbero rojillo, que se llevó la ovación de la grada. Aún lo intentó Embarba con un lanzamiento lejano de falta que se marchó alto. Roto el partido aún con media hora por delante, refrescaba el ataque Arrasate con Guillermo y Nacho. Éste sirvió un pase de la muerte a Pere Milla, tras una concatenación de errores de la defensa visitante, pero el mediapunta ilerdense remató fuera con todo a favor. También la tuvo Guillermo, con un gran pase de Milla, pero el delantero vasco se entretuvo y, tras regatear al cancerbero rayista, vio cómo Dorado le robaba la cartera antes de poder rematar a portería vacía, cuando ya se cantaba el gol. Hasta el final, un correcalles continuo en el que ninguno de los dos equipos acertó ante la portería, con un empate que saca a los dos de los puestos de play off.