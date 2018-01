Los nuevos anuncios que afectan al sistema de pensiones y la situación actual de la hucha que las mantiene nos hace contactar con el economista, auditor y profesor de la UCA Pedro Medina Lamadrid que nos ha ofrecido algunas pistas sobre lo que ocurre y lo que nos espera si no se pone remedio.

El actual sistema de pensiones de la Seguridad Social, es insostenible. El modelo de capitalización que se utiliza, no solo no funciona, sino que además está próximo a la suspensión de pagos.

Después de un análisis objetivo de los datos, esta es la conclusión a la que se llega y por ello la ministra Fátima Bañez, probablemente sondeó la opinión pública y abrió el debate, pues a los partidos políticos no les interesa poner en peligro el potencial de 9,58 millones de pensionistas, ya que tienen unas elecciones que arrancarán dentro de un año.

Pero la realidad es la siguiente, en 2011 la hucha de las pensiones era de 66.815 millones de euros y en 2017 solo de 8.095 millones de euros (fuente: El Economista 20/01/2018), es decir, ha bajado en 58.720 millones de euros.

En 2007 el número de pensionistas era de 8,33 millones de personas y su coste de 5.657,80 millones de euros, en 2017 el número de pensionistas es de 9,58 millones y su coste de 8.881 millones de euros. La pensión media ha subido 248€/mes, un 36,55%, y el déficit se mantiene en 18.000 millones de euros, frente a los 8.095 millones de euros que existen en la Caja.

Creer que el anuncio de Fátima Bañez es para mejorar y no para avisar de que el sistema no se sostiene por sí solo, no es una ilusión, es un aviso de que o se cambia, o se acaba.

En los primeros años de la Democracia se tomaba como base los dos últimos años, lo que permitía al jubilado cobrar cerca del 80% de su última nómina, después Felipe González lo pasó a 8, después con José María Aznar se publica la Ley 24/1997 y pasa a 15 años, luego en el 2011 José Luis Rodriguez Zapatero, pasa de 15 a los 25 actuales. ¿Qué es lo que se pretende ahora, visto que el sistema no funciona?, pues converger con el resto de países de la zona europea, tomar como referencia toda la vida laboral, lo que conllevará una reducción entre el 15% y el 35%, pero no hacerlo nos lleva a la ruina.

Tendemos a la sostenibilidad del sistema, vía cuentas nocionales, o lo que es lo mismo, que el pensionista cobre en función de su esperanza de vida y sus cotizaciones realizadas.

Como bien indica Medina Lamadrid "hay mucho que hablar, pero en síntesis este es su anuncio, el de la ministra Fátima Báñez"