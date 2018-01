Seis oros del atletismo arandino

Gran botín para el atletismo ribereño en el Campeonato Provincial de Pista Cubierta. Los integrantes del Club Atletismo Aranda Condado de Haza Ibercaja sumaron seis oros, siete platas y nueve bronces en el módulo de la capital burgalesa.

Uno de los nombres propios del fin de semana fue el de Miguel Ángel Sanz que hizo doblete de oros tras ser el mejor en los 60 metros lisos y la prueba de peso en su categoría (sub 16) Los otros cuatro primeros puestos llevaron el nombre del incombustible Adrián Calvo, primero en los 60 metros vallas (sub 18); David Alejos en 60 metros lisos sub 14; Rodrigo Dango, el mejor en longitud (sub 14) y Celia de Frutos, la primera en los 60 metros lisos, sub 14.

Las platas fueron para: Adrián Calvo, Laura Martín, Neila Martín, Mencía Martín, Candela Esteban, Marina Portugal y Álvaro Polanco.

Mientras los nueve bronces se los llevaron: Goiuri Albarrán, Yaiza Portugal, Marcus Soliz, Sara González, Lucía Cuevas, Alejandro Miguel, David Alejos, Hugo Domínguez y Lucía Pérez.

Además, el club sumó otro primer puesto en el Regional Autonómico de Cross de la mano de Agustín Martínez, en la categoría Máster 65.