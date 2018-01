Citado el cuarto jugador este viernes

Prometió citarle a la mayor celeridad posible una vez fuera identificado por la Policía Nacional y así ha sido: la jueza cita a declarar como testigo este viernes 26 de enero al cuarto jugador de la Arandina que aparece junto a los tres investigados por agresión sexual a una menor en el video musical grabado por la denunciante el día de autos y en el escenario de los presuntos hechos.

El propio joven solicitó voluntariamente declarar ante la titular del juzgado que lleva la instrucción del caso cuando salió a la luz el mencionado video durante la exploración de una de las adolescentes que han testificado en el juzgado. La titular de este órgano judicial consideró necesario, previamente, que la Policía Nacional avalara la identificación del futbolista. A pesar de que la denunciante no había mencionado en sus declaraciones previas a este cuarto joven, sí reconoció su presencia en el lugar y el día de los hechos denunciados al ser requerida por segunda vez ante el juzgado. En esta última exploración explicó que no se refirió a este cuarto futbolista porque, aunque también estuvo en el escenario de los hechos momentos antes de que ocurrieran, no participó en ellos. Las defensas esperan que el testimonio de este joven respalde la versión de los denunciados quienes siguen asegurando que no sucedieron ninguno de los episodios de índole sexual que la menor denuncia que ocurrieron el 24 de noviembre de 2017.

Con esta citación y la de otra menor del entorno de la denunciante se reanuda este viernes la agenda de declaraciones judiciales de este asunto, que esta semana tiene marcado otro trámite, aunque en este caso de una vertiente colateral: curiosamente también es el viernes la fecha señalada para celebrar el acto de conciliación ante la autoridad laboral antes de que dos de los investigados, Lucho y Viti, decidan llevar ante los tribunales los despidos de que fueron objeto por parte de la Arandina CF. Esta redacción ha podido saber que, independientemente de la indemnización económica que puedan convenir, los dos jóvenes exigen como requisito indispensable para llegar a un acuerdo un pronunciamiento explícito de la Arandina de que no se respetó su presunción de inocencia al echarles del club.

En el caso del testimonio del cuarto joven no ha hecho falta esperar al dictamen de la jueza sobre los recursos interpuestos por las partes a su decisión de admitir o rechazar varias pruebas propuestas por defensa y acusación. Sí se espera la decisión de su señoría al respecto de otras pruebas que ha denegado en un principio, como los testimonios del presidente de la Arandina o de otros jóvenes algunos de ellos menores, la solicitud de grabaciones de cámaras que pudiera haber en la calle donde está el domicilio de los tres investigados, así como algunos informes del colegio de la menor denunciante.