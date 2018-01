Se resuelve el culebrón 'Kepa'. Se queda. El Athletic Club y el jugador han suscrito el acuerdo de renovación por el que el jugador permanecerá en la disciplina rojiblanca hasta el 30 de junio de 2025. La cláusula de rescisión será de 80 millones de euros.

Tal y como avanzó en Carsuel Deportivo Íñigo Markínez en la antena de la Cadena SER, Kepa tiene la impresión de que el Real Madrid le ha dejado tirado tras la negativa del Real Madrid a incorporar a otro portero.

El portero se ha sentido abandonado por el club blanco y ha dado por hecho que la operación no se efectuaría, así que ha decidido que lo mejor es renovar por el Athletic Club. Antón Meana ha contado, que el Real Madrid obtuvo ese derecho a negociar por Kepa en la Eurocopa Sub21 y que los contactos están presentes desde aquel torneo, y que más que un derecho se trataba de un ligero privilegio en caso de que el jugador decidiese no renovar, algo que parece que al final no ocurrirá.

Los detalles de la renovación están muy claros y son realmente beneficiosos para el jugador. Kepa va a renovar hasta 2025 con el Athletic Club. En cuanto a la cláusula de rescisión, se suma al club de los 80 millones en el que ya está Iñaki Williams, recién renovado en el Athletic.