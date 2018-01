Aburto: “No vamos a escatimar en recursos en materia de Seguridad”

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha anunciado que "no va a escatimar en medios" para reforzar cuanto haga falta la seguridad en la villa. Entrevistado en Hoy por Hoy, ha dicho que comprende que estamos ante una "situación trágica" y encaja las críticas que ha tenido que escuchar, sobre todo el viernes pasado en la manifestación convocada en Otxarkoaga. Aburto ha admitido que "aunque Bilbao es una ciudad segura, entiendo que está cambiando la percepción pero tengo absolutamente claro que no me resigno a que estos hechos se instalen en el centro como algo común".

Vuelve a pedir "calma" y reitera que "no vamos a estar de brazos cruzados". Al anuncio de "firmeza policial para perseguir el delito" ha añadido que "no va a escatimar" en recursos para garantizar la protección de los ciudadanos. "Todos los que sean necesarios", ha remarcado, "porque la seguridad no puede ser un elemento que esté al albur de la carencia de recursos". Incluso ampliando la plantilla de 800 agentes.

Aburto garantiza que tiene su "total confianza" hacia la plantilla de agentes aunque reconoce "hay mucho que mejorar". Más formación, mas agentes a pie de calle y en los barrios, son dos de los puntos que recoge el Pacto por la Seguridad que ha trasladado a los grupos de la oposición.