El Fiscal de Violencia afirma que el sistema no tiene una "bola de cristal" y anima a seguir denunciado

La muerte de una mujer a manos de su pareja, el pasado viernes en el municipio de Los Realejos, después de que hubiera denunciado a su presunto agresor ha vuelto a abrir el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema judicial para evitar las muertes por violencia machista. Al respecto, el Fiscal de Violencia de Género de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Jáurregui, asevera que las medidas cautelares funcionan y que, lamentablemente, "el sistema no tiene una bola de cristal y no puede determinar los resultados", explicó el fiscal. Del mismo modo, Jáuregui recalcó que hay quien analizar las circunstancias del caso y sacar las conclusiones necesarias para "si nos hemos equivocado no volver a hacerlo". En este sentido, el representante del Ministerio Fiscal puso especial énfasis en la necesidad de denunciar. "De las tres mujeres asesinadas en año pasado ninguna había presentado una denuncia y es necesario seguir recordando lo importante que es". Así mismo, José Luis Jáuregui informó de un sensible aumento de las denuncias formuladas por vecinos y ciudadanos "a pesar de saber que al denunciar van a tener que ir a la policía o declarar en un juzgado", indicó el fiscal.

Por otra parte, José Luís Jáurregui defendió el papel que está jugando la Fiscalía en la lucha contra la violencia machista. "En la provincia hemos puesto 35 pulseras para evitar las aproximaciones; se condena a diario; los juicios de celebran en 15 días y los graves antes del año por lo que hay una respuesta rápida a lo que conocemos y se condena, en muchas ocasiones, contra el parecer de la víctima que no quiere declarar", señaló el fiscal. En cuanto a la forma de terminar con la lacra de la violencia machista, José Luís Jáuregui, apuesta por mejorar los medios materiales. "Faltan medios no legales sino materiales. Los cuerpos policiales están muy necesitados de personal y los servicios sociales también pero es muy importante es la educación y evitar que este gen o virus se transmita para terminar con la violencia machista".