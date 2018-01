Canarias ya ha inaugurado el macabro contador de mujeres muertas de 2018. No hemos tardado ni 20 días. La víctima denunció las amenazas de su marido el día 8. Pero se archivó su denuncia. 12 días después, estaba desangrándose en la que había sido su casa, cosida a puñaladas.

Otro enero, el de 1998, otro hombre, cuchillo en mano, cometía otra agresión machista en Alcalá de Henares que, por lo brutal, removió conciencias. Pocos meses después, el Consejo de Ministros aprobaba el primer plan de acción contra la violencia doméstica.

Hace 20 años.

En ese tiempo, hemos aprendido algunas cosas. Para empezar, que la violencia no tiene por qué ser doméstica, sino que es machista, sin más. Que la culpa no es de las víctimas o, al menos, que ya no es políticamente correcto plantearlo en voz alta. Y que las mujeres no debemos quedarnos calladas y aguantar. Hemos aprendido a pedir auxilio. Pero aún queda por resolver un problema esencial: que la sociedad no ha aprendido a ayudarnos.

Hablo de sociedad, no de hombres ni de mujeres; de todos. No hemos aprendido que sí que tenemos que meternos, que los trapos sucios ya no se lavan en casa. Ni a desconfiar de los que claman al cielo invocando el mito de las denuncias falsas. Los jueces no han aprendido que han de reformular aquello de in dubio, pro reo y convertirlo, para estos casos, en "in dubio, protégela". Porque si se atreve a denunciar es porque su miedo es muy grande. Y porque significa la diferencia entre la vida y la muerte. Porque luego ya es tarde.

Pero todos seguimos pensando que 12 días no es nada. Y por lo visto, 20 años, tampoco.