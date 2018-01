García anuncía un 2018 de "concreción" de proyectos en Urbanismo, Turismo y Sadeco

El 2018 será un "año inversor" en Sadeco, donde el Ayuntamiento tiene prevista la compra de maquinaria nueva, y la construcción de una nave de almacenamiento, con un presupuesto de 2 millones de euros.

Así lo ha anunciado hoy su presidente, el concejal de Izquierda Unida Pedro García, que se ha mostrado convencido de que con esta recapitalización material, unida a la ampliación de plantilla del año pasado, “la privatización de Sadeco, cuando nosotros no estemos, será casi imposible”. García ha insistido en que “en los últimos meses el Ayuntamiento ha invertido más en Sadeco que en los cuatro años del PP, que despidió a 90 personas y no compró no una escoba”

Pedro Garcia ha anunciado que en 2018 entrarán en funcionamiento dos nuevos puntos limpios, en Costanillas y en el Cine Andalucía. También se soterrarán contendores en la Rivera, y Villarrubia y Alcolea contará con sus respectivos ecoparques

Retos en Urbanismo y Turismo

Garcia ha hecho este anuncio en el marco de una amplia rueda de prensa en la que el primer teniente de alcalde también ha anunciado los retos de urbanismo y turismo, ambas de su competencia, para este 2018.

En Urbanismo, García ha anunciado la finalización de las actuaciones en Mirabueno y en la muralla del Marrubial; el inicio de los trabajos en el Cine Andalucía y las licitaciones de la central de recogida neumática de basura, el parque de Levante y la Azucarera

"El gran año de la concreción de las apuestas políticas iniciadas por el Ayuntamiento en 2015" ha dicho Garcia. Y en materia de Turismo, ha anunciado que retomarán la lucha contra la contaminación visual del casco histórico, las licitaciones de la última fase de las obras del Templo Romano, de la Torre de la Inquisición y del convento Regina.