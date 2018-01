“La educación Infantil no es una preparación para la Primaria”

¿Ha de ser la Educación Infantil una etapa preparatoria para las sucesivas etapas educativas? En la Escuela de Educación Infantil Pînolivo tienen claro que no. “Infantil no está al servicio de nadie”.

Isabel Becerra y Flor Otaño son profesoras de este centro marbellí. Ambas trabajan desde hace años enraizadas en la innovación educativa. La emoción como llave del aprendizaje vuelve a aparecer en estas historias de docentes que dan un giro a sus métodos con el afán de hacer más felices a los niños, a los padres y de afianzar mejor los procesos creativos y educativos entre sus alumnos. “Somos un grupo de gente inquieta”, dice Flor Otaño, que narra cómo fue conformándose un proyecto que ya se extiende en el tiempo varios años.

Los “espacios compartidos” son una de sus señas de identidad. Media mañana trabajan por proyectos (“un poco más dirigidos”) y la otra media mañana abren las puertas de su centro para que los alumnos de 3,4 y5 años se mezclen y “decidan con qué quieren trabajar”. “Los dejamos actuar durante todo el tiempo que necesiten”, nos cuentan, en este reto de que niños de distintas edades compartan espacio y proyectos.

“Miramos a la infancia profundamente”, relata Isabel Becerra, mientras explica qué respaldo teórico tienen en sus procedimientos. Lo que les diferencia, aseguran, es “saber ofrecerle al niño o a la niña la libertad de que pueda elegir a qué dedica su tiempo”. “Nosotros no preparamos para la Primaria, Infantil tiene su propia necesidad, no está al servicio de nadie”. Y asegura Flor que, al terminar esta etapa, los niños cubren sobradamente los niveles que marca la administración; por ejemplo, sobre la lectoescritura son muy concretas: “el niño que ha llegado a su momento de leer y escribir lo va a demandar y el que no ha llegado necesita su tiempo, lo que no hacemos es quemar etapas”.

Otro de sus caminos es el de la documentación pedagógica: “un testimonio narrativo de la forma de pensar, de la cultura del niño, de la infancia”. Con ella demuestran que el niño “aprende de forma autónoma sin necesidad de tener a alguien imponiéndole algo”. Para ello, su cámara de fotos es vital, con ella documenta los procesos y evidencia los aprendizajes.

Los niños de anteriores generaciones “van muy bien” en los centros educativos a los que llegan al salir de esta escuela. “El salto al principio era más difícil porque pasaban a muchos libros de texto en primero de Primaria, pero ahora están introduciendo modificaciones en eso”, aseguran.

