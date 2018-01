Koval: “¿Nadie me conoce? Veréis si soy buen portero o no”

Maxym Koval ya está listo para incorporarse a los entrenamientos del Deportivo. El nuevo cancerbero blanquiazul se presentó ante su nueva afición. El desconocimiento que se tiene sobre él ha sorprendido al propio jugador a su llegada a Coruña. "¿Nadie me conoce? Veréis en los próximos partidos si soy buen portero o no", zanjó. El ucraniano no quiso explicar cuáles son sus características, y sólo prometió "trabajo" para dar carpetazo al debate sobre la portería en el Deportivo. "Solo trato de mejorar día a día. No soy un robot", explicó.

El nuevo jugador del Dépor llega cedido a Coruña por el Dinamo de Kiev. En caso de permanencia del equipo herculino en Primera, Tino Fernández tendrá que ejecutar una cláusula de compra obligatoria para hacerse en propiedad con él. "Todo fue muy rápido. En una hora ya había tomado la decisión de venir. Hablé rápido con mi familia. Yo quería venir, porque por supuesto, era el Dépor", afirmó.

El ucraniano vio el partido del Bernabéu, dónde el Deportivo perdió por 7-1. Para él, el juego del Real Madrid es una "locura" y no debe tenerse en cuenta para valorar al conjunto coruñés. Para Koval, el blanquiazul "es un buen equipo y con buenos porteros, pero tuvieron mala suerte. Yo creo que va a cambiar todo ahora".

Koval considera al Dépor como uno de los equipos importantes de la Liga. "Recuerdo al Dépor del la Champions, con la remontada ante el Milán. Y sé que aquí jugaron Bebeto o Roy Makaay", explicó. El ucraniano reveló también que "de la plantilla actual conozco a Bruno Gama a Lucas Pérez que también jugó en Ucrania. Son buenos jugadores y espero que me ayuden a adaptarme".