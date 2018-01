A Coruña, Santiago y Ferrol piden una modificación de la RISGA

El Ayuntamiento de A Coruña, junto con los de Santiago y Ferrol, de Marea, Compostela Aberta y Ferrol en Común, han presentado alegaciones al decreto de inclusión social de la Xunta. Piden que se modifiquen los criterios de acceso a la Risga y un aumento de las cuantías. Consideran que no se adecúan a las necesidades de las personas en riesgo de exclusión social. Desde Cáritas advierten de que la actual regulación tiene lagunas que hay que subsanar. Entre ellas la de la obligación de que la persona beneficiaria de la RISGA tenga un vivienda estable en propiedad o alquiler. Señalan desde la ONG que es imposible viivr pagando un alquiler sólo con la RISGA.

Las alegaciones han sido remitidas a la Xunta. Critican que la RISGA está excesivamente condicionada y burocratizada, por lo que no llega a quien la necesita y, de este modo, obliga a los ayuntamientos a poner en marcha mecanismos propios. Denuncian además que se mantenga la regla de compatibilidad en los casos de dependencia, lo que supone no reconocer económica y socialmente los trabajos de cuidado de personas dependientes y reclaman que se elimine la incompatibilidad de la Risga con la pensión no contributiva, ya que entienden que las personas beneficiarias de esta prestación están en una situación de precaridad. Consideran que la RISGA es también excluyente con los migrantes irregulares.