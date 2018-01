Pedro Puy sobre la sucesión de Feijoo: "Eu non estou nesas historias"

En el PPdeG no quieren ni oír hablar de la sucesión de Feijoo. Después de que el presidente de la Xunta haya dicho que no se plantea una cuarta legislatura, el portavoz parlamentario ha puesto en duda que éste sea el último mandato de Feijoo en Galicia.

Pedro Puy, una vez más, se echa a un lado en la carrera sucesoria. Prefiere hablar del presente y no del PPdeG después de Feijoo. Cree Puy que el tema del relevo de Feijoo solo le interesa a los periodistas pero por si acaso, ya adelanta que él "no esta en esas historias".

El portavoz parlamentario asegura que está satisfecho con la labor que le ha encomendado el partido y que no piensa en otras cosas. Ademas, Puy no tiene tan claro que Feijoo no vaya a repetir. Según el portavoz parlamentario, Feijoo lo único que dijo es que al PP lo que toca hasta el 2020 es trabajar por Galicia, un tiempo en el que, según Pedro Puy, pueden pasar muchas cosas.