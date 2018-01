Tito García Sanjuán deja de ser entrenador del Formentera

Tito García Sanjuán tira la toalla y ha dejado de ser el entrenador del Formentera. ha presentado su dimisión alegando que " no me siento con fuerzas para seguir al frente del equipo y además el vestuario necesita airearse después de todo la mierda que se han lanzado en los últimos días. Afirma que era una decisión que "venía barruntando desde hace un par de semanas pero terminé de decidirlo anoche" . Afirma que no hay un motivo concreto de su marcha " sino que es un conjunto de pequeñas cosas que han ido sucediendo".

Reconoce que las críticas lanzadas por Álvaro Muñiz " han hecho llenar el vaso". Afirma que los ataques del jugador " han hecho daño, me han afectado porque no soy una persona irrespetuosa, pero donde más daño han hecho ha sido en el vestuario". Reconoce que "Es lo más desagradable que me ha pasado desde que soy entrenador porque son unas afirmaciones muy desafortunadas, que están fueran de lugar y son mentira. Tengo cáracter pero no falto el respeto a nadie".

Deja claro que contaba con el respaldo de la plantilla " desde que comuniqué mi decisión me han estado llamando para que reconsiderara la decisión". Sobre el trato con la directiva dice que " la relación ha sido entre buena y excelente". Pero también lamenta que Liñan dejara el club tras aceptar la oferta de la UD Ibiza " y ni siquiera me dio las gracias, al final vas perdiendo la confianza en ti mismo, porque no entiendes que se den este tipo de situaciones.

Descarta entrenar en lo que queda de temporada y recalca que "también he escuchado comentarios en los últimos días de que lo tenía hecho con la UD Ibiza, que no se ajustan para nada a la realidad".

El Club ya ha comunicado el sustituto de García Sanjuán. Juan Arsenal Moreno dirigirá el equipo de aquí a final de temporada. Tiene 41 años, nacido en Hellín y ha entrenado a equipos como el Mancha Real, Martos o Villarrobledo.

García Sanjuán que llegó al club la pasada temporada ha sido el máximo responsable técnico del club en la mejor etapas deportiva de su historia. En su primer año consiguió el título de liga en Tercera División y logró el ascenso a la Segunda División B. Jugó también una eliminatoria de Copa del Rey ante el Sevilla. En la presente campaña el equipo ha obtenido buenos resultados en la competición liguera y ha sido capaz de eliminar al Athletic de Bilbao en la Copa del Rey antes de ser apeado de la competición por el Alavés. .