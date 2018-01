Rechazado el proyecto para reconvertir Es Polvorí en alojamiento turístico

El Consejo Ejecutivo del Consell de Ibiza ha rechazado el proyecto que pretendía convertir las instalaciones militares de Es Polvorí de Santa Gertrudis en un alojamiento turístico con 20 habitaciones, gimnasio, piscina y restaurante.

Los técnicos de Medio Ambiente de la máxima institución insular consideran que el proyecto no se ajusta a lo que debe ser un hotel rural en suelo rústico y apuntan que el cambio de uso de vivienda a actividad turística no se ajusta a la ley.

El informe también detalla que las medidas del terreno no se corresponden con las del proyecto, que no se aclara dónde se ubicaría la piscina de nueva construcción y que no se dispone de un proyecto técnico concreto que garantice la legalidad de los cambios que se quieren realizar.

Los técnicos afirman que se debería realizar un nuevo informe de impacto ambiental que solucionara las deficiencias detectadas y analizara los impactos en cuestiones como el paisaje, la movilidad, el consumo de agua o la generación de aguas residuales.

Por otro lado, el Consejo Ejecutivo ha dado luz verde al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sant Jordi, aunque serán necesarias algunas correcciones de forma que después tendrán que recibir el visto bueno de la CIOTUPHA, que tendrá que elaborar un informe exhaustivo respecto a ese Plan.