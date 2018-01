El Colegio General Fresneda cuenta, desde hoy, con la monitora que venían reclamando desde el inicio del curso

Las madres del centro, en su día, mostraban su malestar el pasado mes de noviembre.

Malestar en las madres del colegio General Fresneda por la ausencia de los monitores necesarios para atender a todos los niños y niñas con necesidad de atención especial.

La situación se trasladaba tanto al Ayuntamiento, que mostraba todo su apoyo a las familias afectadas, como a la delegación de la Consejería de Educación, que también mostraba su disposición para la más rápida solución posible, pendiente eso si, del proceso administrativo para crear y dotar la plaza necesaria, que se ha completado hoy, con la mencionada incorporación.

El colegio, durante estos meses, solo ha dispuesto de una monitora, totalmente insuficiente ante el incremento de niños y niñas con esas necesidades especiales, y algunos más pendientes de calificación.

La situación se hacía extensiva a todos los niños y niñas sin esas necesidades, puesto que los primeros acaparaban unas necesidades y una mayor atención por parte del profesorado del centro.

En su día, en el mes de noviembre, teníamos la oportunidad de hablar con la presidenta del AMPA centro y una de las madres, Gema Latorre y Lola Vílchez, que eximían de cualquier responsabilidad de la dirección del centro, que ya desde el periodo de matriculación era consciente de la situación, para lo cual reclamó la incorporación de masa monitores desde el primer momento, e incluso agradecen el esfuerzo de todos los profesores y profesoras, especialmente sensibilizados con la situación.

Desde la propia AMPA también se ha solicitado la colaboración del resto de AMPAS de los centros educativos de la ciudad, de la Asociación de Discapacitados Intelectuales ADIJ-Jódar y del propio Ayuntamiento, con representantes han mantenido reuniones, y con la propia delegada de Educación, y han remitido un escrito, de denuncia, al Defensor del Menor de Andalucía.

También pulsábamos la opinión del concejal de Educación del Ayuntamiento de Jódar, Enrique Yerves, que mostraba su radical apoyo a las familias:”…creemos que es una necesidad justa y estamos luchando ante las instancias que corresponde, para que ese monitor venga a ‘General Fresneda’, es de justicia que esos niños estén bien atendidos, nuestra obligación es atender las necesidades de nuestro pueblo y así se está haciendo, no es problema de la delegación de Jaén… se tiene que hacer un proceso de contratación nuevo, esperemos que sea lo más inmediato posible, lo que si quiero reiterar el compromiso del alcalde y el mío propio en este asunto sin matices, lo primero son nuestros niños, nuestros conciudadanos y nuestros colegios… muchas veces no se le concede la importancia que debe tener la enseñanza a los tres años, pensemos que es el inicio de todo, y cuanto mejor estén atendidos pues mejor crece esa semilla… no lo puedo decir con más claridad y con más rotundidad, lo primero son nuestros niños, nuestros colegios, nuestras familias…”.