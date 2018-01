La Ciudad del Mayor albergará un centro de referencia estatal para mayores con autismo

Seis años después de su finalización parece que el Gobierno le ha encontrado una utilidad para la Ciudad del Mayor. Finalmente, acogerá un centro de referencia estatal para mayores pero afectados por trastornos del espectro autista. Así se lo ha confirmado por carta el secretario de estado de Servicios Sociales al alcalde. En esa misma misiva Mario Garcés anuncia que la intención es ponerlo en marcha este mismo año y que finalmente será el Ministerio el que asuma su gestión que no se dejará en manos de una asociación privada como se barajó en un primer momento

En las próximas semanas la directora del Imserso visitará las instalaciones para comprobar si el equipamiento del edificio se adapta a su nuevo fin. Silván, que escribió al Ministerio la semana pasada para conocer el estado del proyecto, no cree que su desbloqueo se deba a la petición por parte del PSOE de un pleno para reclamar la reversión del edificio al Ayuntamiento

El PSOE avisa de que estará vigilante

Desde el PSOE sí que se atribuyen el mérito. "No hay duda de que si no hubiéramos pedido el pleno no se habría remitido una carta con tanta celeridad", dice el portavoz José Antonio Díez. De momento retiran la petición de pleno pero advierten de que estarán vigilantes y, si en unos meses no hay avances en el proyecto, volverán a pedir que la Ciudad del Mayor pase a manos municipales.