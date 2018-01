Hablen, tienen dos horas

Mañana desembarca Mariano en la capital del reino. Es una visita de desagravio por la cosa de la cuna del parlamentarismo, que ese señor del que usted me habla situó con precisión suiza en la pérfida Albión. Viene a reparar el daño causado, porque los legionarios somos muy sentidos con la cosa de las banderas y los griales, que una cosa es que nos dejen temblando la provincia toda, con el cura dando ya los santos óleos, y otra distinta que nos roben nuestro lugar en el Olimpo de la historia. Hasta ahí podíamos llegar.

Viene el Lince de Pontevedra en visita exprés . Un par de horas son más que suficiente: una vueltina por San Isidoro, unas fotos en el Incibe y un cafetín con el genuflexo Silván que, como tarde mucho en levantarse apenas va a poder despedirse del jefe de la cosa, raudo y veloz como es él, y metido de hoz y coz en algunas averías menores, como la Gürtel, los Presupuestos , el lío de Puichidemont y los mordiscos que le está pegando el bello Riverita en las encuestas.

No es esperar que la banda de relajados y agradecidos que le reciba vaya a exponerle la situación del reino. Y digo de exponerle porque de exigirle soluciones, políticas y dineros ya ni hablamos. No hay que importunar al jefe con menudencias y en dos horas no daría tiempo ni para empezar.

Eso sí, ha dicho Toñín que le va a hablar de las posibilidades del carbón local en el mix energético. Sólo de pensarlo me meo toa. Será entre la visita al Panteón isidoriano y el paseo por la calle Ancha, mientras Mariano saluda a algún jubilado muy contento de ser de aquí, que musitará cuando se vayan las cámaras: ¿Pero este Marianín sigue jugando en la Cultural?. Qué tío.