David García ya es jugador de pleno derecho de la Cultural después de que el Osasuna impidiera su participación en el choque que ambos equipos disputaron ayer en El Sadar. Un partido que incidió en los costosos deslices defensivos del equipo leonés, que mantiene su dinámica cerca de su portería: echó por tierra su notable actuación con un grosero error en la salida de pelota que hizo imposible remontar el primer tanto rival.

Convertido en el segundo conjunto de la Segunda División más goleado (37), Rubén de la Barrera no encuentra la fórmula para corregir los fallos individuales. El entrenador gallego respira al poder contar con García, el quinto defensa central por orden de llegada, pero desde el próximo domingo jugador con vitola de titular. El navarro asume el momento con naturalidad, a pesar de sus 21 años. "Soy consciente de la presión, ya la viví en el Osasuna y la llevo bastante bien, y de la situación y no me preocupa lo más mínimo. Hay equipo suficiente para salvarse”, explicó en su presentación oficial en el Reino de León, en el momento en el que después de trece años se enfundó una camiseta (lucirá el "14" dejado por Yelko Pino) distinta a la del equipo de toda su vida.

David García y Óscar Cano, durante el acto de presentación del jugador / Radio León

Desde la distancia vio el duelo entre Osasuna y Cultural y concluye, ahora que todas las miradas apuntan a la hemorragia cerca de la propia portería, que el suyo “es un equipo que tiene la posesión durante la mayor parte del partido. Al jugar desde atrás asume más riesgos, pero es la personalidad propia, aunque sí que es verdad que hay que ponerle un poco más de concentración para cuando te roban el balón poder defender y no encajar más goles”.

El futbolista navarro explicó que se decantó por el conjunto leonés en detrimento de otros como el CD Lugo “porque desde el primer momento fue el que más fuerte apostó por mi. Sentí de su parte un gran interés” y reconoce que este año, en el que solo disputó un minuto en la liga, “está siendo complicado tras la lesión y entrar tarde en la pretemporada con mi anterior club, pero tengo muchas ganas de recuperar sensaciones, estar el verde, aportar mi granito de arena y volver a sentirme futbolista; es lo que necesito”.

El director deportivo, Óscar Cano, no espera más salidas dentro del grupo y apunta que el salto de calidad que debe darle David García a la zona más señalada es “su rapidez porque es un animal físicamente. Tal vez puede intervenir en más espacios de lo que lo hacen los jugadores que ya tenemos y cuyas cualidades son muy válidas. Por ejemplo, a balón parado en ambas áreas. Nos hemos adelantado a muchos equipos y tuvimos la virtud de convencerle, aunque ha costado”.

Cano realizó una defensa a ultranza del modelo: “la forma en la que procedemos en ataque a veces nos condena a encajar goles. Somos de los que más encajamos, pero eso nos hace más peligrosos en ataque. No es normal que un equipo que acaba de ascender y con pocos recursos económicos lleve el número de goles que llevamos. Algo bien estaremos haciendo”, señaló el director deportivo, que se refirió a De la Barrera: “a veces quedamos muy expuestos, pero es nuestra forma de vivir y de morir. Nuestro entrenador decide la forma en la que quiere existir y aquí se le permite porque entendemos que es la forma de evolucionar y mantenerse en esta categoría