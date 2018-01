Acepta dos años de prisión por un delito de pornografía infantil

Un hombre (F.J.V) que reside en Lugo ha aceptado dos años de prisión por un delito de pornografía infantil, luego que fiscalía a la que interesaba cinco años y medio de prisión conformara un acuerdo con la defensa del procesado.

Fue en el año 2009 cuando el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Madrid iniciaba una investigación sobre distribución de contenidos de pornografía infantil a través de Internet, localizando a varios “usuarios” que estuvieron “compartiendo y/o distribuyendo” este tipo de contenidos.

Un año después, en marzo de 2010 se realizaba entrada y registro en el domicilio del acusado, en Lugo, que fue identificado como el origen de la conexiones utilizadas para compartir, “al menos”, 14 ficheros “diferentes” de pornografía infantil “entre los días 30 de abril de 2009 y uno de mayo de 2009”, según el escrito de la fiscalía.

La abogada, Paula Alvarellos, confirmaba antes del juicio, en la sección segunda de la Audiencia Provincial, que se había producido el acuerdo con la acusación pública “de dos años, con suspensión de la condena por cuanto es una persona que no tiene antecedentes penales”. Ha apelado, también, a que “hay unas dilaciones indebidas evidentes y quedó en dos años”, la petición de condena.

Dijo que se le acusaba de pornografía infantil, “más bien de descargas”. “Estamos hablando de una persona que no tiene antecedentes penales, reconoce que descargó pero que nunca tuvo la intención de compartir”, precisó la letrada lucense que avanzó que al no tener antecedentes no tendrá que entrar en prisión.

Alvarellos ha recordado que la investigación se comenzó en Madrid, “a través del juzgado de instrucción número 25 y luego se pasó aquí al juzgado de instrucción número uno de Lugo”. “Fue hace muchos años y hay unas dilaciones indebidas muy cualificadas”, certificó. Según la abogada el acusado argumenta que “dejaba para descargar cuando se iba a trabajar, en un programa que automáticamente comparte y que él desconocía”.

Ya en la vista, el procesado se limitó a aceptar los hechos, por lo que el presidente de la sala daba la causa como “lista para sentencia”.