La policía desaloja a 46 menores de un local ilegal en Carabanchel

La policía municipal tuvo que desalojar el viernes a 46 menores de un local en Carabanchel. El recinto no tenía licencia y tampoco cumplía con las normas de seguridad básicas. El local se encontraba en el sótano de un antiguo mercado del distrito. No tenía ventanas, ni extintores y no había salidas de emergencia.

La policía se presentó tras recibir una llamada telefónica. Allí se encontraban 49 personas, todas menores menos tres, consumiendo alcohol, tabaco y estupefacientes. A uno de ellos tuvieron que trasladarlo a su casa porque tenía solo 10 años.

Los agentes decidieron cerrar el recinto. En las habitaciones contiguas había enseres altamente inflamables, como bombonas de butano, y la instalación eléctrica presentaba deficiencias muy graves. Tampoco contaba con las licencias necesarias para celebrar una fiesta.

El recinto permanecerá cerrado hasta que se resuelvan las psoibles sanciones administrativas, a las que se enfrentan tanto el menor que organizó la fiesta, como el dueño del local que alquiló el recinto.