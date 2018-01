La Comunidad tendrá que pagar los pluses a los trabajadores del 112 también en vacaciones

La Comunidad de Madrid tendrá que pagar a los trabajadores del servicio del teléfono de emergencias del 112 los complementos de nocturnidad y actividad durante los meses que estén de vacaciones. En una sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado por la Comunidad contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En la actualidad, los operadores, supervisores y ayudantes que prestan este servicio solo cobran esos complementos durante el tiempo efectivo de trabajo. En los días que están de vacaciones o de baja dejan de percibirlo. Sin embargo, esto tendrá que cambiar porque el Alto Tribunal ratifica lo que ya dictó en septiembre de 2016 el TSJM, y es que el personal laboral afectado por este conflicto "tiene derecho a que se le retribuya estos complementos en la cuantía media correspondiente".

El Supremo se remite en su sentencia a la Jurisprudencia Constitucional y del Tribunal Europeo sobre la materia, que deja claro que "el trabajador debe percibir la retribución ordinaria por dicho periodo de descanso". La Directiva europea añade, además, que "la obligación de retribuir las vacaciones tiene como objetivo colocar al trabajador durante las vacaciones en una situación que sea comparable a los periodos de trabajo".

Contra la sentencia no cabe recurso y la Comunidad tendrá que pagar estos pluses con efecto retroactivo.

"La justicia se pone una vez más de nuestro lado", dice la portavoz del comité de empresa, Mar Muñoz (UGT), que espera que "con esta doctrina se cumplan sus peticiones".

Se mantiene la huelga

A pesar de esta sentencia del Supremo, la plantilla mantiene la huelga indefinida que empezó el pasado 10 de enero y el encierro que inició el pasado día 17. La asamblea de trabajadores ha aprobado este lunes seguir con la protesta tras la reunión del comité empresa con el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Carlos Novillo, y con la gerente de Madrid 112, Inés Berrio.

Los representantes de los trabajadores consideran que las propuestas planteadas "no han sido satisfactorias". Según dicen, "no avanzan apenas en los mecanismos de compensación del trabajo por turnos, que los dejan en casi la misma situación. Eso es un punto clave, como el de Salud Laboral, en el que no están dispuestos a cumplir los requerimientos de Inspección de Trabajo. Apelan a que se realicen después de la huelga, pero son obligaciones legales que tienen que llevarla a cabo", indican desde los sindicatos.

Ahora, los trabajadores esperan una nueva reunión con la Administración en la que les planteen avances y mejoras significativas dentro de sus puntos claves. La huelga y el encierro, por tanto, continúan. Los servicios mínimos siguen siendo del 80 por ciento.