Biel Barceló continuará como diputado de Més hasta final de legislatura

El ex vicepresidente y ex conseller de Turismo, Biel Barceló, ha decidido continuar como diputado de Més per Mallorca hasta final de legislatura, después de haber reflexionado, tras su dimisión, sobre si dejaba o no su escaño en el Parlament.

Barceló asume esta nueva etapa con el objetivo de continuar con su compromiso con els 'Acords pel Canvi'.

Hay que recordar que el diputado explicó en diciembre que seguiría en su escaño durante, al menos, el debate de los Presupuestos de la comunidad autónoma y que, después abriría un periodo de reflexión, aunque ya avanzó que, como mínimo, seguiría como militante de base del partido.

Y es que Barceló dejó su cargo como vicepresidente y conseller a raíz de la polémica surgida por un viaje a Punta Cana con los gastos pagados que suponía el incumplimiento de los códigos éticos de su partido y del propio Govern.

Enero es un mes inhábil en el Parlament, no hay plenos, y por tanto será a partir de febrero cuando Barceló vuelva a ocupar su escaño.