Tito García Sanjuán en Ser Ibiza:"no tenía fuerzas para continuar"

El entrenador de la S.D Formentera admite que es una de las peores situaciones que se ha encontrado como entrenador de fútbol al decidir dejar el equipo pitiuso.

En una entrevista concedida a Cadena Ser Ibiza, Tito García Sanjuán reconoce "no tener fuerzas suficientes para seguir. Tal vez falte a la profesionalidad, pero lo ideal era irse".

Sobre las duras declaraciones del ex jugador del equipo, Álvaro Muñiz, quien dijo que "prefiero estar en mi casa que en la isla con una persona con la que no me es fácil convivir en el día a día", el entrenador aragonés dice en La Ser que "hicieron mucho daño a sus compañeros. Cada uno se retracta y ahora el vestuario está revuelto y pone gente en mi contra".