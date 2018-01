Aridai Cabrera en Ser Deportivos: "Ha sido mi debut soñado"

Ariday Cabrera fue ayer en el derbi palmesano entre el Real Mallorca y el Atlético Baleares el jugador más destacado al ser el autor de un gol y una asistencia.

El canario admite en Ser Deportivos Baleares que "mejor no podía salir mi debut".

Reconoce que el ambiente que se vivió ayer entre ambas aficiones "fue espectacular, de diez" y nunca pensó en que podían perder, "aunque el partido se nos puso complicado con el 1-0".

El futbolista también habla del reto del equipo, "es llamativo jugar para ascender y por eso vine aquí. Intentaremos aumentar la distancia con el Villarreal B".

Ariday no quiere mirar posibles rivales ante una posible eliminatoria de playoff de ascenso "que toque el que sea, pero primero dependemos de nosotros para terminar líderes" del grupo III

El futbolista está disfrutando en León del día de descanso y ha visitado a sus excompañeros. Sobre su paso por la Cultural Leonesa, en un acto de sinceridad, dice que "no encontraba cómodo en León y no dudé en venir aquí. No era cuestión de minutos porque los tenía, rotaba y participaba en los partidos, pero vi que lo adecuado era salir".