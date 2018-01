Arranz da paso a De la Rosa

El concejal de Gana Medina, Alberto Arranz, ha explicado los motivos que le han llevado a presentar su dimisión el pasado viernes. Ha dicho que han sido casi tres años en los que ha recibido muchas satisfacciones y ahora pone el punto y final a una etapa personal en la que ha aprendido mucho y ha vivido la política desde dentro con momentos mejores y peores. Asegura que ha intentado trabajar con todo el ánimo pero no encontró su sitio en el proyecto político local porque, ha dicho, “la realidad del poder ahora mismo no está con sus pensamientos y no se siente identificado con la manera de hacer política en general”.

Arranz ha ensalzado el trabajo de todos los compañeros porque le han enseñado a valorar a las personas a nivel político y asegura que hay que seguir luchando y lo hará a su manera en el futuro. También apunta que hay mucho trabajo por hacer y Gana Medina va por el buen camino.

Junto a él ha estado presente en la comparecencia Francisco Javier de la Rosa, coordinador provincial del Izquierda Unida y que tomará el acta de concejal. Paco de la Rosa ha agradecido el trabajo de Alberto Arranz y ha recordado que él será concejal, no sólo porque fuese el siguiente en la lista tras la renuncia de Estela Galván, sino porque se debatió entre todos los compañeros. De la Rosa asegura que la concejalía de participación ciudadana que ahora asume tiene muchas posibilidades; se ha avanzado algo, pero queda por hacer ha dicho.

El próximo miércoles se celebrará la comisión en la que se oficializará la dimisión, en el pleno del lunes 29 se ratificará y en el que se celebre en febrero tomará posesión de su cargo Francisco Javier de la Rosa.