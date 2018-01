Ramón Madrid: "Prorrogar los Presupuestos no supone paralizar la economía, pero no ayuda"

El Decano del Colegio de Economistas de la Región, Ramón Madrid, ha dicho esta mañana en Hoy por hoy que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado en este 2018, ante la falta de acuerdo político, no supone la paralización de las instituciones, como advierte el PP al criticar el bloqueo de Ciudadanos -que condiciona la negociación a la salida de Pilar Barreiro como senadora-, pero dice que no ayuda.

Para el decano, los presupuestos prorrogados conlleva que el gasto corriente siga existiendo en los mismos términos que el presupuesto del año anterior, aunque lo que tiene que ver con la inversión o el gasto corriente con un destino distinto al previsto en el presupuesto del año anterior no se podría ejecutar. Para Ramón Madrid, "prorrogar no supone una paralización total, pero no ayuda al crecimiento económico".

El decano de los Economistas también se ha referido en Hoy por hoy al impacto en la recaudación que va a tener la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, que a falta de que haya PGE, sitúa en 20 millones de euros en el primer año de ejecución, 64 millones en 2017, y la estimación para 2018 es de entre 40 y 44 millones de euros.

Por último, ha detallado cómo la Región ha mejorado su índice de competitividad en los niveles previos a la crisis económica, pasando de un nivel bajo a uno medio-bajo. La evolución es muy favorable, aunque aún hay margen de mejora, sobre todo en lo que se refiere a infraestructuras y capital humano.

