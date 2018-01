El UCAM Murcia busca la sexta en Turquía

No ha sido decepcionante, pero sí que le puede pasar factura a la plantilla del UCAM Murcia CB. El conjunto que dirige Ibon Navarro se ha quedado con la miel en los labios, octavo en la Liga ACB tras la celebración de la primera vuelta, la mejor de toda su historia en la máxima categoría, pero fuera de la Copa del Rey. En Turquía, ante el Pinar Karsiyaka, se podrá medir el estado anímico en que ha quedado el equipo tras un gran esfuerzo sin el premio esperado. Este martes (18:00 horas) llega la Champions y lo hace tras la victoria en Badalona. El pasado martes ganaron los murcianos al EWE Baskets su quinto partido consecutivo en Europa y ahora quieren la sexta victoria. No será fácil, la pista turca no solo es muy caliente dentro, sino que también lo es fuera, en la grada. El nivel de intimidación de los aficionados turcos ante los árbitros, es muy alto.

El Pinar cuenta con mejores números en anotación, pero los murcianos se precian de ser mejores reboteadores, sobre todo en ataque. Si por un lado el Pinar dispone de los dos mejores anotadores de la Champions, los norteamericanos Jones y Kennedy, además del exjugador del UCAM Murcia Scott Wood y el base Wayne Waters, el conjunto que dirige Ibon Navarro tiene en sus filas al MVP de la pasada jornada, Ovie Soko. Se enfrentan las individualidades de un conjunto al que no le importa encajar, a otro que tiene en la defensa y el juego coral su mejor arma. El que no va a jugar es Vitor Benite, que con problemas en la espalda, regresó desde Badalona a Murcia. EL técnico tiene que hacer otro descarte.

El conjunto de Murcia tiene la ocasión de salir de esta jornada como segundo en el grupo A, todo pasa por ganar en la pista del Pinar y que el Mónaco AC, líder invicto, se imponga en la pista de Oldenburgo el miércoles. En el partido de ida un triple de Jones a 28 segundos para el final propició la prórroga y ya en esta el parcial fue de 11-16 opara los turcos (91-96), que acabaron el partido provocando a los seguidores murcianos. Kennedy con 30 puntos y Jones con 23, fueron la clave.