Boicot de la oposición al concejal Roque Ortiz

El escándalo de las declaraciones de Roque Ortiz en una reunión interna de pedáneos, recordándoles que era el PP el que daba trabajado en las concesionarias, sigue sacudiendo los cimientos de la Glorieta.

Los grupos están indignados por estas declaraciones y por la actitud del alcalde Ballesta de echar tierra y atribuir a "un exceso verbal" las palabras de quien, todavía, es su mano derecha.

El PSOE anunció este fin de semana que presentará una moción de censura y está sondeando a los grupos porque necesita, al menos, 15 votos de los 29 que componen la corporación.

PSOE, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia votarán a favor pero solo suman doce. El concejal no adscrito, Trigueros, se lo pensará aunque su voto no es importante. Quien tiene la llave para que prospere la moción y haya un cambio de gobierno en el ayuntamiento es Ciudadanos.

Este grupo político, actualmente con cuatro concejales, quiere la cabeza de Roque Ortiz, porque no pueden vender una imagen de regeneración y lucha contra la corrupción si no actúas en consecuencia. Pero tampoco quiere trastocar el gobierno del partido que ha obtenido el mayor número de votos en las pasadas elecciones. La estrategia de Ciudadanos está clara: le interesa que el PP se desgaste y no quieren participar todavía en el gobierno.

Mientras tanto, el PP ha criticado hoy al PSOE por promover la estampida de la comisión de infraestructuras por estar presidida por Roque Ortiz. "Podían no haber entrado y han esperado a la constitución de la comisión para cobrar los 400 euros de la dieta"- ha dicho la portavoz municipal, Rebeca Pérez.

Posteriormente, el PSOE y Cambiemos Murcia no han entrado en la Junta de portavoces convocada por el alcalde en la que si han participado Ahora Murcia, para pedir un pleno monográfico sobre el tema y Ciudadanos que considera que tiene que estar presente en los temas que interesen a los murcianos