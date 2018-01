En el año 1993 pasé varios meses viviendo en Carrión de los Condes por motivos de trabajo y uno de los recuerdos más vivos que tengo de aquel tiempo es el de ver la zona del río con un montón de tiendas de campaña gigantes, como las que utiliza el ejercito cuando está de maniobras, y todas ellas ocupadas por personas descalzas, quemadas por el sol, muchas de ellas doloridas, descansado por donde podían y con ganas de hablar con los que por allí pasábamos para contar su historia.

Aunque así descrito pueda recordarnos a un campo de refugiados, no lo era. Allí se respiraba alegría y hasta buen humor. 1993 fue el primer año Jacobeo de un momento nuevo en el que se abrieron muchas puertas en el Camino de Santiago y que supuso el inicio de un cambio al considerar de manera seria este itinerario como un recurso cultural y turístico.

Todo esto me ha venido a la cabeza esta semana cuando tenemos los ecos de FITUR todavía presentes, con sus cifras y previsiones que a menudo se quedan en poco más que palabras sobre las expectativas turísticas de nuestra provincia. Pero el verdadero desencadenante del recuerdo ha sido el informe que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago publicaba hace unos días y en el que se decía que los peregrinos habían crecido en el conjunto de la Ruta salvo en nuestra provincia donde se había perdido un 2,5%. Una vez más en Palencia vamos contracorriente.

A menudo cuando hacemos balance de los turistas que nos visitan enseguida sacamos pecho por unos cientos o unos pocos miles y se nos olvida que por nuestra provincia todos los años pasan un mínimo de 45.000 peregrinos, de los cuales dos terceras partes son extranjeros, que dejan en ese reguero de pueblos por los que caminan una riqueza que está cifrada en varios millones de euros.

A modo de ejemplo basta con observar como varios pueblos de nuestra provincia que hace veinte años no llegaban a 200 habitantes y en los que solo había un bar, hoy cuentan con dos hostales, dos casas rurales, dos albergues y tres bares que dan trabajo a una decena de personas además de potenciar una oferta turística, museística y cultural importante en el corazón de la provincia. Vamos, que ni en el mejor de los sueños de Desarrollo Rural se puede imaginar algo así.

El informe del que hablaba al principio da algunas pistas de los porqués de este descenso de peregrinos, que solo se da en Palencia, y se apunta a la falta de apoyo institucional, la disminución de servicios en muchos pueblos, la ausencia de una campaña publicitaria específica, la escasez de arbolado… entre otros.

Sin duda el Camino de Santiago es una historia de éxito y una herramienta para crear desarrollo y luchar contra la despoblación del medio rural que lo atraviesa. Y además lo tenemos ahí, no tenemos que inventarlo, por ello me ha sorprendido la escasa repercusión que ha tenido esta llamada de atención sobre el descenso de peregrinos en Palencia. No he oído saltar ninguna alarma ni tampoco que se vaya a hacer nada para saber si estamos ante algo puntual o ante un problema que debemos tomarnos en serio.

Quizá nos hemos acostumbrado a ir contracorriente.